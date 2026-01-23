Ali sad znamo zašto se kaže kad je netko "dužan k'o Grčka"
Dug u EU raste, Hrvatska među najboljima po omjeru duga i BDP-a
Prema podacima Eurostata, javni dug u eurozoni i cijeloj EU porastao je u proteklih godinu dana, a omjer duga i BDP-a u eurozoni dosegnuo je 88,5 posto. Najzaduženije su Grčka, Italija i Francuska, dok najniže omjere imaju Estonija i Luksemburg. Hrvatska se ističe pozitivno s omjerom od 57,2 posto, znatno ispod EU prosjeka te boljim rezultatom od Slovenije i Mađarske. Iako je apsolutni dug blago porastao, rast BDP-a nadmašio je zaduživanje, pa je omjer duga pao. Danica