Diplome na lageru, uhljebi na akciji
Podobnik: BDP kod nas sada raste, ali rastao je i u Grčkoj prije sloma
Govoreći o strukturi hrvatskog gospodarstva, ekonomist i šef udruge Glas poduzetnika Boris Podobnik za N1 naglasio je da korijeni problema leže u obrazovanju. “Ako više nije potrebna fakultetska diploma, to znači da fakulteti proizvode studente koji nisu potrebni tržištu. A ako imate višak takvih studenata, dok u isto vrijeme nedostaje inženjera, to može povećati korupciju”, kaže. Rumunji i Bugari rade na smanjenju državnog aparata, a smatrali smo da smo ispred njih. Oni su simbol najkorumpiranijih i najzaostalijih u Europi, ali i oni su shvatili da u krizi moraš reagirati i smanjiti državni aparat. Kod nas se državni aparat širi. To je zapravo stranačka vojska koja se hrani i koja će na izborima osigurati pobjedu. To je oblik samoodržanja, ali za državu i naciju to nije najbolje rješenje…