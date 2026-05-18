Vrijednost Nvidije nadmašuje BDP Njemačke
Nvidijina tržišna kapitalizacija dosegnula je nevjerojatnih 5,7 bilijuna dolara, čime je službeno premašila njemački BDP (5,45 bilijuna dolara), kao i gospodarstvo bilo koje druge europske zemlje. Američki tehnološki div, čiji hardver pokreće AI revoluciju, vrijedi više od 19 najmanjih ekonomija EU-a zajedno. Kombinirana vrijednost pet najvećih američkih tvrtki (Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon) iznosi 20,81 bilijuna dolara, nadmašujući pet najvećih europskih gospodarstava. Europa nema odgovor na ovaj rast; njezina najvrjednija tvrtka, ASML, drži tek 21. mjesto na globalnoj listi. Ipak, tekst napominje da BDP mjeri godišnju proizvodnju, a kapitalizacija buduća očekivanja investitora. Mreža