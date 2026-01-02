Kakve su tek tamo gužve
Džakarta je novi najmnogoljudniji grad na svijetu: urbanizacija mijenja planet do 2050.
Novi izvještaj UN-a (UN DESA) pokazuje da svijet ubrzano postaje urban: danas 45 posto od 8,2 milijarde ljudi živi u gradovima, a do 2050. taj će udio narasti na gotovo dvije trećine. Džakarta je preuzela titulu najmnogoljudnijeg grada s oko 42 milijuna stanovnika, ispred Dhake i Tokija. Broj megagradova raste, ali većina urbanog rasta događa se u malim i srednjim gradovima, osobito u Africi i Aziji. Istodobno, neki veliki gradovi gube stanovništvo, što pokazuje da urbanizacija nije jednoličan proces. Jutarnji