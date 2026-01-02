Kakve su tek tamo gužve

Džakarta je novi najmnogoljudniji grad na svijetu: urbanizacija mijenja planet do 2050. - Monitor.hr
Džakarta je novi najmnogoljudniji grad na svijetu: urbanizacija mijenja planet do 2050.

Novi izvještaj UN-a (UN DESA) pokazuje da svijet ubrzano postaje urban: danas 45 posto od 8,2 milijarde ljudi živi u gradovima, a do 2050. taj će udio narasti na gotovo dvije trećine. Džakarta je preuzela titulu najmnogoljudnijeg grada s oko 42 milijuna stanovnika, ispred Dhake i Tokija. Broj megagradova raste, ali većina urbanog rasta događa se u malim i srednjim gradovima, osobito u Africi i Aziji. Istodobno, neki veliki gradovi gube stanovništvo, što pokazuje da urbanizacija nije jednoličan proces. Jutarnji


27.12.2022. (09:00)

Mnogi bi ostali živi da su znali što dolazi nakon naglog povlačenja oceana s obale

26. prosinca 2004. Indoneziju je pogodio potres od 9,3 po Richteru. Tsunami visine 30 metara ubio je 230.000 ljudi u nekoliko država

Ten Years Since the 2004 Indian Ocean Tsunami - The Atlantic

U 7.58 ujutro, 26. prosinca 2004. čudovišni potres magnitude 9,3 po Richteru pogodio je Indijski ocean, oko 260 kilometara zapadno od Sumatre. Bio je to drugi najjači potres zabilježen u povijesti. Trajao je gotovo deset minuta te je uzrokovao pomicanje morskog tla za čak 12 metara duž više od 1000 kilometara rascijepa. Takvo pomicanje uzrokovalo je golemo premještanje morske vode. Nastali tsunami imao je dvostruko više energije od svih bombi bačenih u Drugom svjetskom ratu. Val je bio visok gotovo 30 metara i ubio je gotovo 230.000 ljudi u obalnim zemljama na Indijskom oceanu: Indoneziji, Tajlandu, Šri Lanki i Indiji. Tsunami je stigao sve do istočne Afrike i oslobodio energiju 23.000 puta veću od bombe bačene na Hirošimu. U indonezijskom gradu Banda Acehu bilo je najviše mrtvih, a od 7000 stanovnika nedalekog Lampuuka preživjelo ih je samo 300. Nacional/Večernji

 

20.11.2022. (13:00)

Jednostavan život je najljepši

Sumba, tiha i ekskluzivna alternativa Baliju

A look at the 'world's best resort', which happens to be on Indonesia's Sumba island, not Bali | Coconuts

Mnogim ljubiteljima odmora u tropskim krajevima Bali je dobro znana atraktivna destinacija. Sada mu je susjedni indonezijski otok Sumba postao veliki konkurent jer je pronašao ravnotežu između takozvanog nenametljivog turizma (čitaj: prisno i opušteno) i duboko ukorijenjene tradicije. Najkarakterističniji aspekt Sumbe, otprilike dvostruko veće od Balija, ali s jedva šestinom njegove populacije, jest njezin sustav starosjedilačkog vjerovanja marapu, prema kojem otočani štuju duhove svojih predaka za koje vjeruju da žive posvuda oko njih. Zanimljivo je da i kršćani i muslimani na ovom otoku naginju kombiniranju svoje vjere s marapuom. U tradicionalnim kampong selima, s kućicama slamnatih, šiljastih krovova, žene žvaču plodove oraha betel i predu neke od najsloženijih tkanina u Indoneziji – geometrijske uzorke školjki i životinja na tkanini ručno obojenoj lišćem indiga, korijenima i mljevenom kurkumom. Tportal

15.11.2022. (11:00)

Analiza Deutsche Wellea

G20: Različiti ciljevi vodećih nacija na Baliju

Summit G20 sigurno neće proteći u znaku harmonije. To zna i Berlin. S obzirom na to da Putin ipak neće doći, velike gospodarske nacije nisu baš jedinstvene oko toga kako se treba boriti protiv gladi, a ni oko toga kako dalje s Ukrajinom. Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock očekuje jasan znak međunarodne odlučnosti protiv ruskog rata. Hoće li se tome priključiti Kina, Saudijska Arabija ili Turska? To je više nego upitno. Zato se u vladinim krugovima u Berlinu i ne očekuje jasna osuda Rusije na samitu G20 kao što je bilo ljetos na samitu G7 u Elmauu. Ohrabren iznenađujuće dobrim rezultatima svoje Demokratske stranke na međuizborima, američki predsjednik Joe Biden na samitu G20 želi naglasiti ulogu SAD-a kao vodeće svjetske velesile, a najveći izazov Amerikancima nije Rusija, već Kina; odnosi dviju zemalja već desetljećima nisu bili na tako niskim granama kao što su sada. Deutsche Welle

 

22.02.2017. (08:37)

Indonezija: Objavljena dječja knjiga u kojoj se govori o masturbaciji, izbio skandal

07.12.2016. (09:41)

U potresu u Indoneziji poginulo najmanje pedeset ljudi, traga se za nestalima

27.08.2016. (15:03)

"Samo strpljenje"

Najstariji čovjek na svijetu: Ne želim više živjeti, dajte da umrem!

Muškarac iz Indonezije, Mbah Gotho, tvrdi da je najstariji čovjek na svijetu. Prema dokumentima koje u Indoneziji priznaju kao autentične, Mbah ima 145 godina, a rođen je na Silvestrovo 1870. godine. Nadživio je svojih desetero braće i sestara, kao i četiri supruge od kojih je posljednja preminula 1988. godine. Preminula su i sva njegova djeca, pa sada preživljava uz svoje unuke, praunuke i prapraunuke. Ako su njegovi dokumenti uistinu pravi, Mbah je najstariji čovjek na svijetu, a koliko je poznato, rekord je dosad držala Francuskinja Jeanne Calment koja je živjela 122 godine. “Samo želim umrijeti”, rekao je Mbah proši tjedan u jednom televizijskom intervjuu. The Sun, Jutarnji

25.07.2016. (12:56)

Tako blizu, a tako daleko

Zašto demokracija nije zaživjela na Bliskom istoku

Ciklus konflikata između vojnih i sigurnosnih snaga jedne zemlje s islamističkim strankama gladnih moći glavni je razlog zašto demokracija nije uspjela zaživjeti na Bliskom istoku, analizira Wall Street Journal. Jedina država Bliskog istoka i Sjeverne Afrike gdje je demokracija uvedena i opstala je Tunis zahvaljujući “usvajanju načela dijaloga, prihvaćanjem drugoga i izbjegavanjem isključivanja i osveta”. List navodi i primjere Indonezije i Pakistana, mnogoljudnih muslimanskih država, gdje demokracija i islam tkđ. žive u harmoniji. Telegram