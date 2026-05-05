Bez države ipak ništa

Kapitalizam je sa sobom donio nestabilne poslovne cikluse, kulminirajući Velikom depresijom. Dok su klasični ekonomisti čekali samokorekciju tržišta, John Maynard Keynes pokrenuo je revoluciju dokazujući da država mora potaknuti potražnju javnom potrošnjom kako bi spasila sustav. Keynesova knjiga iz 1936., „Opća teorija zaposlenosti, kamata i novca“, predstavljala je intelektualnu revoluciju. Suprotno tada prevladavajućim doktrinama, tvrdio je da tržišta, prepuštena sama sebi, mogu ostati zaglavljena u dugotrajnim razdobljima visoke nezaposlenosti. Čak i ako postoje „samokorektivne sile“ koje gospodarstvo vraćaju prema punoj zaposlenosti, one djeluju presporo da bi spriječile ozbiljne gospodarske teškoće.

Unatoč uspjehu Rooseveltova New Deala, desnica je kroz "reganomiku" i rezanje poreza pokušala oslabiti državnu ulogu. Ipak, krize poput one 2008. i pandemije potvrdile su da tržišta nisu samoregulirajuća. Iako zakonske obveze o punoj zaposlenosti postoje, politički otpori i dalje koče puni potencijal kejnzijanskog spasa modernog gospodarstva.