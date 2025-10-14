Kad rast nije samorazumljiv
Nobel za ekonomiju Mokyru, Aghionu i Howittu za istraživanje tehnologije i održivog rasta
Nobelova nagrada za ekonomiju dodijeljena je Joelu Mokyru, Philippeu Aghionu i Peteru Howittu za doprinos razumijevanju kako nove tehnologije utječu na održivi gospodarski rast. Kraljevska švedska akademija znanosti istaknula je da njihov rad pokazuje kako ekonomski rast nije zadan, već zahtijeva stalnu pažnju i prilagodbu. Nagrada, vrijedna 11 milijuna švedskih kruna, nije dio izvornih Nobelovih nagrada, već ju od 1968. dodjeljuje Švedska središnja banka u Nobelovu čast. Svečana dodjela održat će se 10. prosinca, na godišnjicu smrti Alfreda Nobela. Seebiz… Ekonomistica Vedrana Pribičević se na fejsu se osvrnula kako je to posthumni Nobel za Josepha Schumpetera: Iako je nagrada dodijeljena za Aghion–Howitt model kreativne destrukcije, formaliziran 1992. odnosno osamdeset godina nakon što je Schumpeter o tim mehanizmima pisao u svojoj knjizi Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung (1911), suština ideje potječe od njega. Forum