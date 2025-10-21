Manje formula, više života: ekonomija bez kalkulatora
Pet knjiga koje će vam objasniti ekonomiju bolje od bilo kojeg udžbenika
Zaboravite suhe modele iz udžbenika – ovih pet knjiga koje nabraja New Trader pokazuje kako ekonomija stvarno funkcionira u svakodnevnom životu. Od Smithove moralne ekonomije (Bogatstvo naroda) i Hazlittovih lekcija o posljedicama (Ekonomija u jednoj lekciji), preko “Freakonomics” paradoksa i Sowellovih praktičnih primjera (Basic Economics), do Hayekovog upozorenja o opasnostima centralnog planiranja (Put u ropstvo)– svi nude lekcije koje ne stanu u jednadžbu. Zajednička im je poruka: ekonomija je priča o ljudima, njihovim izborima, slobodi i posljedicama, a ne samo o brojkama i grafovima.