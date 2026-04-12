Zbogom državnoj sisi, dobrodošao ChatGPT

Ekonomist Clifford Winston u svom finalnom djelu poručuje: državne intervencije (poput antimonopolskih zakona i licenci) češće štete nego što pomažu. Kroz desetljeća istraživanja, Winston dokazuje da su tehnološki napredak i tržišna konkurencija – a ne birokracija, pravi lijek za visoke cijene i manjak informacija. Dok država kaska s presudama protiv Googlea, AI već nudi bolja rješenja. Unatoč empirijskim dokazima o neučinkovitosti subvencija i štetnosti regulacija, Winston strahuje da akademska zajednica, uljuljkana u teorije i državne proračune, ostaje slijepa na moć slobodnog tržišta. Nada ostaje na studentima. Darko Oračić za Ekonomski lab