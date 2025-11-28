Elektronički kaos u Hrvatskoj: gdje sa starim mobitelima i televizorima? - Monitor.hr
Danas (22:00)

Dotad gomilati tavane, podrume i garaže

Elektronički kaos u Hrvatskoj: gdje sa starim mobitelima i televizorima?

Zbog raskida ugovora s ovlaštenim prikupljačem, hrvatska reciklažna dvorišta još od veljače ne primaju velik dio elektroničkog otpada, a problem je kulminirao u rujnu. Građani tako ne mogu odložiti mobitele, laptope, televizore, žarulje, ekrane, printere, e-cigarete ni fotonaponske panele. Fond za zaštitu okoliša tvrdi da imaju ugovore za samo dio EE otpada, dok se za preostale kategorije još obrađuje natječajna dokumentacija. Nepropisno odlaganje strogo se kažnjava, pa građanima zasad preostaje – spremiti stare uređaje i čekati novi ugovor. tportal


Slične vijesti

22.01. (07:00)

Da ne zauzima prostor doma bezveze

Kamo s elektroničkim otpadom? U trgovinu s elektroničkim uređajima

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) nedavno je pokrenuo kampanju “Traži se… Kampanja za poticanje odvajanja i pravilnog odlaganja EE otpada“. Snimljen je i promotivni spot u kojemu se kaže: “Predaj svoj stari hladnjak u trgovini u kojoj kupuješ novi ili prilikom dostave.” Naravno, uz napomenu da se to ne odnosi samo na hadnjake (jedan takav je animirani “junak” promotivnog spota) nego i na ostale električne i elektronske uređaje. Prema zadnji dostupnim podacima Eurostata iz 2021. godine, u Hrvatskoj se godišnje prikupi 8,98 kilograma EE otpada po stanovniku. Najviše se tog otpada prikupi u Austriji – 15,46 kilograma postanovniku, a najmanje na Cipru. N1… ChatGPT nam je rekao kako elektronički otpad možete odnijeti i na reciklažno dvorište, specijaliziranim tvrtkama i prilikom akcija prikupljanja takve vrste otpada.

28.12.2024. (14:00)

One punjač to rule them all

Od danas svi prijenosni elektronički uređaji prodani u EU moraju biti kompatibilni s USB-C priključkom

Potrošači u EU više neće trebati različite punjače za svoje pametne telefone, tablete, kamere, slušalice, konzole za videoigre i druge uređaje, s obzirom na to da će USB Type-C priključci za punjenje postati standard za mobilne uređaje u cijeloj Uniji. Time žele smanjiti količinu elektroničkog otpada. Prema pravilima EU, potrošači se također mogu odlučiti da ne dobiju novi punjač uz svaki uređaj koji kupe. Proizvođači prijenosnih računala morat će poštovati ista pravila od 28. travnja 2026. godine. Index

15.10.2024. (09:00)

Nije za baciti

Elektronički otpad vrlo je opasan za okoliš, ali brojni se dijelovi mogu ponovno iskoristiti, no reciklira ga se i dalje premalo

Sad smo negdje na oko 40 posto. U Hrvatskoj postoji i mogućnost naručivanja besplatnog odvoza elektroničkog otpada. Pri kupnji novog uređaja, stari bi trebali preuzeti i trgovci. Jer, iz elektroničkog otpada mogu se dobiti vrlo vrijedne sirovine. Ovdje u Strmcu nedaleko od Zagreba prikupljaju se uređaji, koji se zatim odvoze u Viroviticu, gdje se izdvajaju korisne sirovine. Usto, neki bi se elektronički uređaji mogli prije bacanja popraviti. Građani to žele, no popravci su preskupi, zamjenski dijelovi nisu dostupni i sve skupa dugo traje. Na dostupnost popravka obvezuje nas i europska direktiva. HRT

26.04.2024. (16:00)

I ja bih da se vratimo u vrijeme fiksnih telefona, ali mene se ne pita

Čak 68 posto korisnika promijeni mobitel svake tri godine

Prema Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM), u Hrvatskoj je oko 4,5 milijuna aktivnih mobitela, dok je istraživanje HT-a pokazalo da imamo pet milijuna mobitela koje ne koristimo. Brojke nekorištenih mobitela će rasti i predstavljati još veći ekološki i zdravstveni problem, zbog onečišćenja podzemnih voda teškim metalima uzrokovanim odbačenom eletroničkom opremom, pri čemu toksini iz elektroničkog otpada ostaju u organizmu 7-11 godina nakon udisanja. Za svaku zbrinutu i recikliranu tonu elelktroničkog otpada izbjegava se emisija dvije tone CO2, izvlačenjem plemenitih metala iz odbačene elektronike proizvodi se 80 posto manje emisije CO2 od vađenja iz zemlje, u pametnom telefonu su 62 kemijska elementa od kojih se mnogi mogu ponovno iskoristiti, kažu iz T-coma. Tportal

25.03.2024. (15:00)

Previše elektronike je previše

Količine e-otpada rastu pet puta brže nego što se recikliraju

Rekordnih 62 milijuna tona (Mt) e-otpada proizvedeno je 2022. godine, što je povećanje od 82% u odnosu na 2010. Štoviše, predviđa se da će do kraja desetljeća količina elektroničkog otpada porasti za dodatnih 32%, na čak 82 Mt. Uz čak i jeftinu električnu opremu koja sadrži dragocjene materijale kao što su zlato, aluminij i litij, milijarde dolara vrijednih resursa protraćene su zbog nepravilnog prikupljanja i obrade e-otpada, stoji u izvještaju UNITAR-a. Godine 2022. pravilno je prikupljeno i reciklirano manje od četvrtine (22,3%) mase e-otpada. Do sredine stoljeća mogle bi presahnuti globalne zalihe i litija i kobalta koji se koriste u proizvodnji baterija, što dodatno povećava potrebu za pravilnim sustavom recikliranja. Bug

22.04.2023. (14:00)

Elektronički otpad najbrže je rastuća kategorija otpada u EU

Uz Dan planeta Zemlje: Svaki deseti Hrvat mobitel baca u smeće

Globalni ee-otpad u pet godina porastao više od 20 posto | Visoko.ba

Hrvatska prema zadnjem popisu stanovništva ima 3,8 milijuna stanovnika, a prema najnovijim rezultatima istraživanja koje je Hrvatski Telekom proveo u Hrvaskoj u ladicama hrvatskih građana stoji čak pet milijuna mobilnih uređaja koji se ne koriste. Većina ih čuva za rezervu ili ih planira dati članovima obitelji, no čak četvrtina ispitanika ne zbrinjava mobitele pravilno jer strahuje od krađe podataka. Čak 13 posto ispitanika ne zna gdje ni kako zbrinuti stare mobitele, a 6 posto ih smatra da ih nije praktično zbrinjavati. Međutim, najviše zabrinjava podatak da svaki deseti Hrvat mobitel baca – u smeće. Lider

22.09.2022. (20:39)

Kako bi djecu naučili o recikliranju i ponovnoj upotrebi, nizozemski učenici skupljaju elektronički otpad od vrata do vrata

26.08.2021. (01:30)

Građani i planeta traže ‘pravo na popravak’ kućanskih aparata i gadgeta

Pokvareni proizvodi poput kućanskih aparata i gadgeta zamjenjuju se novima, umjesto da se popravljaju. Ovo je ujedno ekološko i ekonomsko pitanje, a neke od zemalja EU već su poduzele neke korake kako bi se smanjila količina tog otpada, poput ocjenjivanja proizvoda od 1 do 10 na osnovu cijene, dostupnosti rezervnih dijelova, mogućnosti popravka… No riječ je o proizvodima poput perilica rublja i posuđa, hladnjaka i monitora, dok regulativa zasad ne obuhvaća proizvođače najštetnijeg otpada, mobitela, računala i tableta. TED

08.01.2021. (16:30)

Koristi pa vrati proizvođaču

Iznajmljivanje računala umjesto kupovine – pravo rješenje?

Kada bi proizvođači zadržali vlasništvo nad svojim proizvodima, iznajmljivali ih umjesto prodavali, teret recikliranja elektronskog otpada bi sa potrošača, koji često ne znaju što bi sa starim uređajima, bio prebačen na kompanije, koje bi mogle direktno koristiti materijale i dijelove za nove proizvode. Prema posljednjem izvješću, 2019. godine je sakupljeno i reciklirano samo 17,4 posto (9,3 milijuna tona) takvog otpada, dok je ukupno proizvedeno – 53,6 milijuna tona. DW

04.07.2020. (15:00)

Tehnološki hoarderi

Opasnost elektroničkog otpada

Kühr nas uvjerava kako se zapravo svaki električni uređaj može gotovo potpuno reciklirati – u načelu. Jer često to znači preveliki trošak energije i radne snage da bi se to “isplatilo”. No može se mnogo više: u Europi se već 2019. htjelo doći do cilja reciklirati 65% električnog otpada, no došlo se jedva do 42%. Deutsche Welle

 