Dotad gomilati tavane, podrume i garaže
Elektronički kaos u Hrvatskoj: gdje sa starim mobitelima i televizorima?
Zbog raskida ugovora s ovlaštenim prikupljačem, hrvatska reciklažna dvorišta još od veljače ne primaju velik dio elektroničkog otpada, a problem je kulminirao u rujnu. Građani tako ne mogu odložiti mobitele, laptope, televizore, žarulje, ekrane, printere, e-cigarete ni fotonaponske panele. Fond za zaštitu okoliša tvrdi da imaju ugovore za samo dio EE otpada, dok se za preostale kategorije još obrađuje natječajna dokumentacija. Nepropisno odlaganje strogo se kažnjava, pa građanima zasad preostaje – spremiti stare uređaje i čekati novi ugovor. tportal