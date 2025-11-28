Dotad gomilati tavane, podrume i garaže

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) nedavno je pokrenuo kampanju “Traži se… Kampanja za poticanje odvajanja i pravilnog odlaganja EE otpada“. Snimljen je i promotivni spot u kojemu se kaže: “Predaj svoj stari hladnjak u trgovini u kojoj kupuješ novi ili prilikom dostave.” Naravno, uz napomenu da se to ne odnosi samo na hadnjake (jedan takav je animirani “junak” promotivnog spota) nego i na ostale električne i elektronske uređaje. Prema zadnji dostupnim podacima Eurostata iz 2021. godine, u Hrvatskoj se godišnje prikupi 8,98 kilograma EE otpada po stanovniku. Najviše se tog otpada prikupi u Austriji – 15,46 kilograma postanovniku, a najmanje na Cipru. N1… ChatGPT nam je rekao kako elektronički otpad možete odnijeti i na reciklažno dvorište, specijaliziranim tvrtkama i prilikom akcija prikupljanja takve vrste otpada.