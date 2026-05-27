Danas (13:00)

Štedi novac i kičmu

Znate li da u Hrvatskoj svaki građanin ima osiguranu besplatnu uslugu odvoza bijele tehnike i većih kućanskih aparata?

Riječ je o usluzi koju financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu organiziranog sustava gospodarenja EE-otpadom, i tom je uslugom pokrivena cijela Hrvatska. Uslugu obavljaju dvije tvrtke koje su ovlaštene za to. Uslugom su obuhvaćene tri kategorije uređaja – hladnjaci, ledenice, klima-uređaji i slično; zatim kućanski aparati kao što su perilice, peći, štednjaci, velika računala i pisači; dok u treću kategoriju spadaju aparati kao što su mikrovalne pećnice, usisavači, glazbeni instrumenti i slično. Tvrtke odvoze i automobilski otpad, jedino je rok za njihov prikup 30 dana. Prijava putem internetskog obrasca recikliranje.hr. Dora Koretić (Velika škrtica) za Jutarnji.


