Elektronički otpad najbrže je rastuća kategorija otpada u EU

Prema procjenama Ujedinjenih naroda, čovječanstvo je u studenome prošle godine probilo granicu od osam milijardi ljudi, što je glasno zvono za uzbunu. No, studija koju je naručila neprofitna i neformalna organizacija Rimski klub pokazuje da ćemo do kraja ovog stoljeća pasti na samo šest milijardi, odnosno da će čovječanstvo u preostalih 77 godina izgubiti gotovo dvije milijarde ljudi. Kako se navodi, broj Zemljana rast će do sredine stoljeća, kad bi trebali dosegnuti oko 8,6 milijardi, a onda će se u idućih pedesetak godina strmoglaviti. Dinamika će biti različita u različitim dijelovima svijeta, najbrži rast broja stanovnika i dalje će biti u Africi. Pad broja ljudi značit će starenje populacije i smanjenje udjela radno aktivnog stanovništva, što će mladim ljudima nametnuti još veći teret financiranja zdravstvenog sustava i mirovina. Brojnost stanovništva nije glavni uzrok klimatskih promjena, već visoke potrošačke navike najbogatijih slojeva stanovništva. Tportal