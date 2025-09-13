A gle nas. Potencijal za energiju doslovno - ispišamo

Amonijak kao gorivo ne zaostaje mnogo za metanom. Sagorijeva li u pećima, može se iskoristiti čak 90 posto njegove kemijske energije uz, što je najvažnije, nultu emisiju stakleničkih plinova. Izgaranjem amonijaka nastaje naime samo vodena para i dušik uz vrlo malo dušikovih oksida, koji se mogu lako odstraniti iz ispušnih plinova. Jasno je da je najpresudniji korak u proizvodnji amonijaka proizvodnja vodika, jer se dušik izdvaja iz zraka jednostavnim postupkom uz mali utrošak energije. Rješenje leži dakako u dobivanju vodika elektrolizom vode, a potom u njegovom spajanju u amonijak, pri normalnom tlaku i temperaturi. Kemičari i tehnolozi već ulažu napore da naprave uređaj koji bi na taj način proizvodio više od deset tona amonijaka na dan. Problem? Cijena… ali samo zasad, tvrdi Nenad Raos.