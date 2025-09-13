A gle nas. Potencijal za energiju doslovno - ispišamo

Elektroredukcija nitrata u amonijak pomoću Mo/TiO2 nanocjevčica: Iz otpadne vode do amonijaka i čiste energije - Monitor.hr
Elektroredukcija nitrata u amonijak pomoću Mo/TiO2 nanocjevčica: Iz otpadne vode do amonijaka i čiste energije

Nitrati, nekada ključna sirovina za dušičnu kiselinu i eksplozive, danas su opasni polutanti. Znanstvenici su razvili elektrodu od titanijevih nanocjevčica obloženih molibdenom (Mo/TiO2-M) koja katalizira pretvorbu nitrata u amonijak električnom strujom. Elektroda je učinkovita i ekološki prihvatljiva, proizvodnja amonijaka je stabilna (5,18 mg/cm²/h), a istovremeno smanjuje zagađenje nitrata u vodi, spajajući kemijsku tehnologiju i zaštitu okoliša. Nenad Raos za Bug


23.11.2024. (14:00)

Kad se otrov pretvara u lijek za planet

Amonijak kao čistač otrovnih plinova – revolucionarna tehnologija za čist zrak

Kineski znanstvenici razvili su katalizator na bazi titanijeva dioksida (TiO2) s dodatkom mangana (Mn) i disprozija (Dy), koji učinkovito pretvara otrovni dušikov monoksid (NO) u bezopasni dušik (N2) uz pomoć amonijaka (NH3). Ovaj katalizator djeluje već pri niskim temperaturama, što ga čini energetski učinkovitijim i primjenjivim u industriji i transportu. Tehnologija obećava čišći zrak i smanjenje emisije štetnih plinova, a može se koristiti i na brodovima koji koriste amonijak kao gorivo, čime bi se eliminirala potreba za ispušnim dimnjacima. Nenad Raos za Bug.

05.02.2022. (12:00)

Gorivo iz noćne posude

Raos: Koliko smo blizu zelenom amonijaku?

Amonijak kao gorivo ne zaostaje mnogo za metanom. Sagorijeva li u pećima, može se iskoristiti čak 90 posto njegove kemijske energije uz, što je najvažnije, nultu emisiju stakleničkih plinova. Izgaranjem amonijaka nastaje naime samo vodena para i dušik uz vrlo malo dušikovih oksida, koji se mogu lako odstraniti iz ispušnih plinova. Jasno je da je najpresudniji korak u proizvodnji amonijaka proizvodnja vodika, jer se dušik izdvaja iz zraka jednostavnim postupkom uz mali utrošak energije. Rješenje leži dakako u dobivanju vodika elektrolizom vode, a potom u njegovom spajanju u amonijak, pri normalnom tlaku i temperaturi. Kemičari i tehnolozi već ulažu napore da naprave uređaj koji bi na taj način proizvodio više od deset tona amonijaka na dan. Problem? Cijena… ali samo zasad, tvrdi Nenad Raos.