Sunce svima, a ne samo njima
Energetska tranzicija bez naroda: Hrvatska kao igralište za sumnjive investitore
Hrvatska energetsku tranziciju provodi stihijski, pogodujući “slučajnim” investitorima dok građane drži u statusu pasivnih potrošača. Iako solarni potencijal raste, on je tek na 15% mogućnosti, a projekti građanske energije (energetske zajednice) sustavno se opstruiraju administrativnim barijerama i nevoljkošću HEP-a. Umjesto lokalne autonomije, država forsira megaprojekte poput sumnjivih podatkovnih centara i skupih nuklearki. Dok 75% građana želi sudjelovati u proizvodnji energije, sustav ostaje “zarobljen” interesima kapitala, ignorirajući energetsko siromaštvo i klimatsku krizu. Zaključak je jasan: prava tranzicija zahtijeva moć u rukama građana, a ne samo sponzorstva javnih poduzeća. Vedran Horvat za Ideje.