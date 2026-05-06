Energetska tranzicija bez naroda: Hrvatska kao igralište za sumnjive investitore
Danas (22:00)

Sunce svima, a ne samo njima

Energetska tranzicija bez naroda: Hrvatska kao igralište za sumnjive investitore

Hrvatska energetsku tranziciju provodi stihijski, pogodujući “slučajnim” investitorima dok građane drži u statusu pasivnih potrošača. Iako solarni potencijal raste, on je tek na 15% mogućnosti, a projekti građanske energije (energetske zajednice) sustavno se opstruiraju administrativnim barijerama i nevoljkošću HEP-a. Umjesto lokalne autonomije, država forsira megaprojekte poput sumnjivih podatkovnih centara i skupih nuklearki. Dok 75% građana želi sudjelovati u proizvodnji energije, sustav ostaje “zarobljen” interesima kapitala, ignorirajući energetsko siromaštvo i klimatsku krizu. Zaključak je jasan: prava tranzicija zahtijeva moć u rukama građana, a ne samo sponzorstva javnih poduzeća. Vedran Horvat za Ideje.


10.01. (09:00)

Zatvorena bioplinska postrojenja kao test hrvatske energetske politike

U Hrvatskoj postoji niz izgrađenih bioplinskih postrojenja koja više ne rade, ne zbog tehničkih grešaka, nego zbog loše osmišljenog upravljačkog i regulatornog okvira. Fokus je bio gotovo isključivo na proizvodnji električne energije, dok su materijalni tokovi i dugoročna održivost sustava zanemareni. Nakon promjene tržišnih i regulatornih uvjeta postrojenja su ostala bez tranzicijskog modela. Iako zatvorena, ona nisu promašaj, već neiskorišten infrastrukturni resurs čija sudbina pokazuje razinu institucionalne zrelosti države. Poslovni

17.09.2021. (12:00)

Energetska kriza se produbljuje, u Europi padaju rekordi, industrijski divovi u problemu!

Čini se kako će se više cijene energenata tek ugraditi u ostale europske cijene. Europska središnja banka (ESB) ne pokazuje naročite znakove nervoze. The Financial Times objavio je kako prema internim podacima ESB procjenjuje dosizanje očekivane inflacije od 2 posto do 2025. godine te bi stoga mogli podići kamatne stope za dvije godine, što je godinu ranije nego se očekivalo. Međutim, čak niti te interne analize ESB-a koje nisu javno objavljene ne ukazuju na značajnu brigu zbog kontinuiranog i vrlo snažnog rasta cijena industrijskih proizvođača iz mjeseca u mjesec, kao niti dramatični rast cijena prirodnog plina. Piše Gojko Drljača za Jutarnji list

01.09.2017. (18:47)

PowerUp! – 150.000 eura za nove tvrtke u energetici

Još 10 dana primaju se prijave za PowerUp!, najveće europsko start-up natjecanje za tvrtke iz energetskog sektora gdje mogu ostvariti početne investicije i do 150.000 eura za pojedinačni projekt. U sklopu natjecanja, otvorenog i za hrvatske poduzetnike, dobiti će se stručne povratne informacije za inovaciju, susresti se s drugim timovima, upoznati investitore i na kraju dobiti sredstva. Mladim poduzetnicima nude se nova znanja i značajna podrška u području razvijanja i patentne zaštite proizvoda, ulaska na tržište, jačanja tima ili pristupa početnom financiranju. Također, mogu biti u stalnom kontaktu s 150 najvećih partnera iz područja energetike. Pobjednici će dobiti i pristup prestižnom akceleratoru Highway. Lider

09.11.2016. (14:58)

Stopira se gradnja elektrana, uvozit ćemo skupu struju

Ministarstvo zaštite okoliša Slavena Dobrovića radi novu energetsku strategiju, niskougljičnu strategiju Hrvatske do 2030. koja ne predviđa korištenje fosilnih goriva u proizvodnji električne energije. Dakle, neće se graditi ni jedna veća elektrana na ugljen ili plin (to znači ni Plomin C ni plinske elektrane veće od 20 MW). U planu je uvoz električne energije i to viškova proizvedenih u Europi iz obnovljivih izvora, prvenstveno iz Njemačke. Novi list

06.01.2016. (20:48)

HDZ će voditi energetiku, demografiju i digitalizaciju

HDZ u formiranju Vlade želi staviti naglasak na energetiku, infrastrukturu, digitalizaciju i demografsku obnovu pa će stoga Ministarstvu uprave proširiti za digitalizaciju i informatizaciju, dok će Ministarstvo prometa, mora i infrastrukture podijeliti pa bi Ministarstvu turizma pripojili pomorstvo, a formirali bi i Ministarstvo energetike u kojem bi bili i promet i infrastruktura. Osniva se i Ministarstvo obitelji, demografske obnove i useljeništva. HDZ se buni na Mostovo navodno inzistiranje na foteljama i pomanjkanjem interesa za racionalizaciju državne uprave. Večernji

30.11.2015. (14:56)

MOST objavio reformske zahtjeve za poljoprivredu, energetiku i okoliš

Most nezavisnih lista o novim reformskim zahtjevima razgovarao je s predstavnicima koalicije Hrvatska raste i Domoljubnom koalicijom: traže formiranje domaće poljoprivredne banke, strategiju rasta temeljenu na OPG-ovima, kojima bi se PDV od prodaje djelomično ili u cijelosti prepustio. Za mikro i male poduzetnike traže plaćanje PDV-a po naplati, a za zaštitu okoliša traže redefiniciju sustava procjene utjecaja na okoliš te monitoring. MOST želi onemogućiti i privatizaciju vodnih resursa, novu energetsku strategiju te moratorij na izgradnju termoelektrana i istraživanja nafte u Jadranu. Večernji

06.11.2015. (23:26)

Iako se u Hrvatskoj mnogi ne snalaze u procesu prijelaza na individualno mjerenje preuzete topline s tzv. razdjelnicima, ipak je važno vidjeti i širu sliku. Europska unija je prepoznala centralizirane toplinske sustave (popularno toplane) kao važan segment budućeg razvoja europske energetike, njezine dekarbonizacije i povećanja energetske učinkovitosti. Naime, količina otpadne topline u europskim industrijskim pogonima, elektranama itd., koja grije naše rijeke, u stvari je dovoljna za sve naše potrebe za grijanjem te se može iskoristiti kao gotovo besplatno i čisto gorivo za grijanje naših domova, piše H-alter.

13.09.2015. (23:54)

Štern: Bušenje Jadrana traljavo odrađen posao

“Hrvatska energetika, nažalost, ovisi o dnevnoj politici, umjesto o dobroj energetskoj strategiji. Mi smo na repu svega, i mali, i upravo zato moramo biti puno aktivniji od većih država, kako i opet ne bismo ostali bez ičeg. Mi moramo imati svoje ‘ambasadore’ na svim većim energetskim skupovima u Europi i svijetu, koji će zagovarati naše interese i predstavljati hrvatske projekte”, općenit je energetski konzultant Davor Štern za Novi list, u kojem govori o bušenju Jadrana, Plominu C i ruskome plinu.

28.08.2015. (10:30)

Hrvatska jedina u Europi ima diskriminirajuću poreznu politiku prema zadrugama

Hrvatska jedina u Europi ima diskriminirajuću poreznu politiku prema poslovnom modelu koji je, primjerice, u Njemačkoj zaslužan što građani u svom vlasništvu drže više od 60% obnovljivih izvora energije. Riječ je o zadrugama, u ovom slučaju energetskim, čiji je cilj lakše dobivanje novca iz EU fondova, poboljšanje lokalne infrastrukture, zadržavanje novca na lokalnoj razini te stvaranje novih radnih mjesta. Neupućeni građani ih kritiziraju kao negativno nasljeđe socijalizma, a domaći energetski stručnjaci pokušavaju ih implementirati u Hrvatsku. Forum