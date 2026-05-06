Sunce svima, a ne samo njima

Još 10 dana primaju se prijave za PowerUp!, najveće europsko start-up natjecanje za tvrtke iz energetskog sektora gdje mogu ostvariti početne investicije i do 150.000 eura za pojedinačni projekt. U sklopu natjecanja, otvorenog i za hrvatske poduzetnike, dobiti će se stručne povratne informacije za inovaciju, susresti se s drugim timovima, upoznati investitore i na kraju dobiti sredstva. Mladim poduzetnicima nude se nova znanja i značajna podrška u području razvijanja i patentne zaštite proizvoda, ulaska na tržište, jačanja tima ili pristupa početnom financiranju. Također, mogu biti u stalnom kontaktu s 150 najvećih partnera iz područja energetike. Pobjednici će dobiti i pristup prestižnom akceleratoru Highway. Lider