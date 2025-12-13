Kad radijator postane luksuzna roba

Istaknuto je to na Nacionalnoj konferenciji o energetskom siromaštvu u organizaciji Društva za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) koja se održala danas u Novinarskom domu. Iako još ne postoji službena definicija, energetsko siromaštvo nastaje kada kućanstvo ne može osigurati minimalnu razinu potrošnje energije potrebne za zadovoljenje osnovnih potreba i učinkovito sudjelovanje u društvu. A takvih kućanstava u Hrvatskoj svakim danom je sve više. Na panelu se raspravljalo o aktualnim javnim pozivima vezanim za energetsku obnovu i o tome kako bi se građane moglo potaknuti da i bez obzira na javne pozive i sufinanciranje samostalno krenu u energetsku obnovu svojih obiteljskih kuća ili višestambenih zgrada. Zaključeno je da je edukacija građana izrazito važna kako bi im se ukazalo na benefite energetske obnove, kao i na samostalan angažman. Zgradonačelnik