Kad radijator postane luksuzna roba
Energetsko siromaštvo u Europi: milijuni se griju – ako mogu
Nakon energetske krize potaknute ruskom invazijom na Ukrajinu, udio stanovnika EU-a koji si ne mogu priuštiti adekvatno grijanje porastao je na 9,2 %, odnosno više od 41 milijun ljudi. Energetsko siromaštvo snažno varira među državama – od 2,7 % u Finskoj do 19 % u Bugarskoj i Grčkoj, a još je izraženije u zemljama izvan EU-a poput Albanije i Sjeverne Makedonije. Problem proizlazi iz kombinacije visokih troškova energije, niskih prihoda i loše energetske učinkovitosti, uz ozbiljne posljedice za zdravlje. N1