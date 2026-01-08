Grijanje na strpljenje
Rizik od siromaštva raste, grijanje i dalje problem za tisuće stanovnika
U Hrvatskoj je tijekom 2024. godine 21,7 posto stanovništva, odnosno oko 846.000 ljudi, bilo u riziku od siromaštva, više nego prethodnih godina. Prag rizika iznosio je oko 617 eura za jednočlano kućanstvo te oko 1300 eura za četveročlanu obitelj. Istodobno, 4,6 posto stanovnika (oko 178.000 ljudi) živi u kućanstvima koja si ne mogu priuštiti adekvatno grijanje zimi. Hrvatska je ispod EU prosjeka od 9,3 posto, ali lošija od Slovenije i Austrije. Danica