Epitaf carskoga gurmana: Kako je tanjur postao bojišnica za ljudsku slobodu - Monitor.hr
Danas (14:00)

Kafkijanska kuhinja

Epitaf carskoga gurmana: Kako je tanjur postao bojišnica za ljudsku slobodu

Epitaf carskog gurmana podsjeća na kafkijanski Proces, gdje pojedinca nadziru i špijuniraju tajne službe, državni uredi, zatvaraju ga i naposljetku izvršavaju sudsku presudu. Naravno pojedinac u kafkijanskoj atmosferi ne zna za što je kriv. Nitko mu jasno ne izriče dijagnozu „počinjenog zločina“ protiv poretka. Ispitivanja su kratka i neugodna, iznenađujuća iz raznih zasjeda. Iako je kratki Barbieriev roman nastao za vrijeme komunizma, izražavajući aluziju na neslobode tog režima, poruka se može jasno dešifrirati i danas kada smo zapali u neku vrstu tržišnog totalitarizma.
Totalitarizam nije privilegij samo jednog razdoblja ljudske povijesti; on je sveprisutan. Ograničavanje osobne slobode odabira agresivnim oglašavanjima koja imaju za cilj uvjeriti podsvijest kupca da mu taj proizvod baš treba iako on stvarno ne misli tako. S druge strane kazna za anarhiju i protivljenje diktaturi režima je marginaliziranje pojedinca; snobovsko izopćenje iz društva. Ili nosiš istu robnu marku ili si „izopćen.“.
Barbieri vrlo snažno izražava ovakav stav o oduzetoj slobodi jednog nesretnika. Nažalost u svijesti ljudi vrlo često pojam totalitarizma poprima drukčija značenja nego što on doista i jest. Naučeni totalitaristički obrazac, često je sa svim svojim tipičnim karakteristikama ( mašina represije, sustav stroge kontrole i provođenja volje jednog (monopol), kažnjavanje i neutralizacija individualiteta), shvaćen u kontekstu nekog od političkog povijesnog uređenja (komunizma, fašizma, nacizma). Rijetko tko će taj naučeni obrazac prenijeti i prepoznati u svijetu u kojem trenutno živi. Kažu u tekstu objavljenom prije 9 godina na Kvaki, a mi se prisjećamo djela nedavno preminulog Veljka Barbierija.


Slične vijesti

22.09.2025. (19:00)

Da mi se čita strip, čitao bih strip

Predstava ‘Alan Ford’: Dobra kazališna adaptacija morala bi shvatiti da ne adaptira priču, već duh stripa

Redatelj Mario Kovač prepoznao je subverzivni potencijal genijalnog stripa, prizvao grotesknu estetiku Magnusa i Bunkera i osuvremenio političku oštricu, no rezultat je iznenađujuće anemičan. Predstava izgleda i zvuči kao ‘Alan Ford’, ali ne nosi njegov duh: umjesto anarhičnog crnog humora koji je ismijavao sve ideologije, ostaje tek površna i beživotna replika. No, možda je i to dovoljno, kaže Gea Vlahović za tportal.

08.09.2025. (21:00)

Malo nas je, al nas ima

Rašeta: Doviđenja, djeco

Rastemo! Državni zavod za statistiku objavio je da smo sredinom prošle godine imali 3.866.233 stanovnika, što je u odnosu na procjenu iz 2023. rast od 0,2 posto, točno onoliko koliko je premijer najavio da će rasti cijene nakon uvođenja eura. Hrvatska danas ima 6.547 duša više. Ali kojih? Čijih? Koje vjere? Koje boje kože? Jedan demograf tvrdi da je populacijska politika pitanje nacionalnog opstanka, a mi tvrdimo da bi uređena država bila korisnija od svih demografskih mjera. Imamo već pet demografskih strategija, a samo jednu populacijsku perspektivu – nestajanje.

Na pitanje novinara radija Deutsche Welle kamo vodi poklič “Ajmo, ajmo ustaše”, filozof Boris Buden odgovorio je sljedeće: “A kamo? U budućnost sigurno ne. Hrvatska nacija nema budućnosti. Izumrijet će do kraja ovog stoljeća. Generacija koja danas arlauče ovaj slogan, među zadnjima je. Znaju sve što je bilo, ali za njih više nitko neće znati.” Boris Rašeta se osvrće na emitirani TV program, za Novosti.

26.11.2024. (14:00)

'Nema sumnje da su mase postale gospodari situacije'

Rašeta: Društvene mreže raskrinkale su porive masa, ali i manipulativnu narav medijskog establišmenta

Svjetski sportski događaj tjedna bio je boks-meč između povratnika u ring, legendarnog Mikea Tysona i nama nepoznatog Jakea Paula. Tyson je nekoć bio jači od bombardera B-2 i pojeo bi bivšeg jutjubera Paula za doručak. Ovog se puta, međutim, dogodilo suprotno, Tyson je izgubio, ali je pospremio 20 milijuna dolara, a pobjednik je dobio dvostruko više. No ne pišemo zato o ovom meču. Na to nas je natjerala činjenica da ste ovaj susret mogli pratiti na streaming platformi Netflix, koja iz godine u godinu raste. Nove komunikacijske platforme, najprije Facebook, pa Instagram, Twitter (sada X), na koncu i TikTok, posve će preobraziti lice našeg svijeta, i medijskog i političko-ekonomskog, i kulturnog. To objašnjava uspon Aleksandre Prijović, ali i pobjedu Trumpa, pojašnjava Boris Rašeta u TV pregledu tjedna za Novosti.

28.10.2024. (13:00)

Travnički kroničar

Rašeta o seriji Nobelovac: Obavezno gledati

Ekranizacija života Ive Andrića, travničke sfinge, čovjeka koji je osobno poznavao Gavrila Principa, Hitlera, Aleksandra, Tita i mnoge druge aktere 20. stoljeća, zavodnika (Mirko Kovač napisao je da je volio žene koje se “oćkaju”, što će reći ne one koje se “nećkaju”, a nije mu smetalo ni ako su udane za njegove prijatelje), bit će itekako gledana na ovim prostorima. Tog se čovjeka često napada – bezosjećajan, proračunat, “Englez”, “fra Ivo”, zakopčan – ali on je svim tim oklopima bio dužan štititi svoj genij. Portret pisca i njegova vremena iscrtan je sitnim vezom, otmjeno a vjerno. Nobelovac ne dijeli manu koju imaju mnoge novije srpske serije bazirane na historijskim ličnostima i fenomenima – ona ne resetira, ne piše iznova povijest, ne upušta se u njezino prevrednovanje, ne mijenja ishode političkih i drugih bitaka, nego realistično priča priču, baš kao što je pisac i zaslužio. Boris Rašeta u pregledu tv tjedna, za Novosti.

10.05.2024. (22:00)

Kakav je osjećaj boraviti u tijelu koje ne uspijeva reproducirati ideal?

Filmovi “Tijelo” i “Vilinski vrt” bave se intimnim pričama dviju protagonistkinja, koje unatoč preprekama ne odustaju od borbe za samoodređenjem

Životne prekretnice, događaji koji nas formiraju, life changing moments točke su na koje se vraćamo kada razmišljamo i govorimo o sazrijevanju. Dokumentarni film Tijelo prati priču o životu protagonistkinje Urške Ristić prije i nakon dijagnoze encefalitisa i vaskulitisa kroz niz privatnih snimaka, uglavnom iz prijateljske vizure redateljice, koja se u filmu pojavljuje kao sugovornica. Temom obilježenosti tijela bavi se i film Vilinski vrt redatelja Gergőa Somogyvárija. Vilinski vrt prikazuje suživot trans djevojke Fanni i starca Lacija. Pitanje kakav je osjećaj boraviti u tijelu koje ne uspijeva reproducirati ideal u različitim se kontekstima javlja u oba filma, povlačeći za sobom i diskurs o mentalnim bolestima. Osvrt donosi Sara Gurdulić za Kulturpunkt.hr

08.05.2024. (15:00)

'Premisa serije je povijesno prilično tankai baca je na područje bajke'

Serija Plemeniti gospodin u Moskvi: Na rubu da proturječi povijesti u detaljima

Šteta, jer povijest tog razdoblja nudi bezbroj neviđeno zanimljivih sudbina koje ni najbolji scenarist ne bi mogao bolje smisliti. U redu, nije nužno da dramske adaptacije slijede povijesne činjenice u dlaku, ali trebale bi im barem ne proturječiti. A Plemeniti gospodin u Moskvi u nizu detalja je na rubu da proturječi povijesti. Ono što je u seriji uistinu fantastično jest Gregorova uloga, koju je odigrao bez zamjerke i praktički on sam nosi cijelu seriju. Osvrt donosi Goran Gavranović za 24sata.

15.11.2023. (09:00)

Prvo po kokice pa pred veliko platno

Čuvari formule: Visoka doza dramatike po receptu Dragana Bjelogrlića

Tema je pogibeljni incident 1958. godine u Institutu za nuklearne nauke u Vinči, petnaestak kilometara od Beograda. Institut je osnovan malo poslije jugoslavenskog raskida sa Sovjetskim Savezom i Staljinom, a stroga tajna i nikad službeno potvrđena ideja bila je da Jugoslavija tamo izradi atomsku bombu. Tri su okosnice filma – jedna je (neuspješni) projekt „atomska bomba“, druga je liječenje četvero znanstvenika i tehničara Instituta u Vinči u pariškom Institutu Curie, koje je vodio profesor i doktor Mathe, te treća – tajne službe u jeku hladnog rata u to vrijeme. Film je nagrađen na oba festivala na kojima je prikazivan, u Locarnu i u Sarajevu, a u zagrebačkim kinima počinje se prikazivati 16. studenog. Treba ga gledati, u subotu je na ZFF-u doživio prave ovacije publike, kaže Zdenko Duka za Lupigu. Svoju recenziju donosi i Zrinka Pavlić za tportal. Temu ima i na Forumu.