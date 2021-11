Kuc kuc...

Žalac je podnijela ostavku u ožujku 2019. godine, i to nakon serije afera i skandala. Dosad još nije bila uhićena, niti ju je Plenković smijenio. Ponudio joj je da sama podnese ostavku. A u međuvremenu je zadržao Žalac kao članicu Predsjedništva HDZ-a. Sada se u igru uključio Ured europskog javnog tužitelja, viša sila koja drži europski novac pod kontrolom, za razliku od godina kad je hrvatski novac bio pod kontrolom HDZ-ova pravosuđa. Na Žalac će sada Hrvatska dokazivati spremnost u borbi protiv korupcije, ali će Plenković imati problema objašnjavati kako je to novi HDZ. Jer metode su ipak one stare. Žalac je uhićena zbog djela počinjenih u mandatu Plenkovićeve vlade – piše Tomislav Klauški. 24sata…