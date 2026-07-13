Mekani demografski McNugetsi
EU ima oko 452 milijuna stanovnika, oko 700 tisuća više nego lani
To je peti uzastopni godišnji rast, vođen isključivo pozitivnom neto migracijom koja nadoknađuje prirodni pad. Dok je broj stanovnika porastao u 16 država – uz rekordan skok na Malti, Cipru i Luksemburgu – najveće padove bilježe Latvija, Estonija i Mađarska. Danica
- Hrvatska bilježi blagi plus od oko 2.000 ljudi (ukupno 3,876 milijuna).
- Slovenija je također u plusu (+4.000).
- Njemačka (83,47 milijuna), Mađarska, Srbija i BiH bilježe pad broja stanovnika.