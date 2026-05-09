Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme, imaju limit
Švicarska na prekretnici: Referendum o ograničenju stanovništva na 10 milijuna
Švicarci su oštro podijeljeni oko inicijative desničarske stranke SVP da se broj stanovnika ograniči na 10 milijuna do 2050. godine (sad ih je oko 9 milijuna). Ankete pokazuju izjednačenost (47% za i protiv), dok vlada upozorava da bi prihvaćanje prijedloga značilo raskid sporazuma o slobodnom kretanju s EU-om i ozbiljnu gospodarsku štetu. Dok zagovornici strahuju od pritiska na infrastrukturu, poslovni sektor i vlast naglašavaju važnost integracije, posebno nakon što je SAD 2025. nametnuo Švicarskoj visoke carine. O sudbini švicarskog suvereniteta i ekonomije odlučivat će se na glasovanju 14. lipnja. Jutarnji