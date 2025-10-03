A i zubi će ostati bijeli

EU proširuje zabranu uporabe zubnog amalgama, ciljajući potpuno ukidanje do 2030, što proizlazi iz EU uredbe o živi. U Hrvatskoj će doktori moći koristiti amalgam samo u iznimnim zdravstvenim slučajevima uz evidenciju. Zamjena postojećih ispuna bit će financirana iz HZZO-a, procijenjena godišnja vrijednost 10–12 milijuna eura. Uredba zabranjuje i uvoz, izvoz i proizvodnju amalgama od 1. srpnja 2026. Zastupnici ističu potrebu jasnih kriterija uporabe i prestanka korištenja amalgama kao besplatnog standarda za stražnje zube. Nacional