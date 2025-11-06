Revolucija u zubima – bez buke, bez panike

Znanstvenici sa Sveučilišta u Nottinghamu razvili su proteinski gel koji može regenerirati oštećenu zubnu caklinu i potencijalno ukloniti potrebu za klasičnim stomatološkim zahvatima. Gel oponaša prirodne proteine koji potiču rast cakline u djetinjstvu, stvarajući novi sloj minerala uz pomoć kalcija i fosfata iz sline. Tretman traje samo nekoliko minuta, bez kirurškog zahvata, a istraživači su potvrdili da se obnovljena caklina ponaša kao zdrava. Prvi proizvodi mogli bi biti dostupni već sljedeće godine kroz start-up Mintech-Bio. N1