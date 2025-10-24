Zubne vile mogle bi uskoro ostati bez posla

Znanstvenici s King’s Collegea u Londonu postigli su veliki napredak u uzgoju pravih zuba iz ljudskih stanica. Tim Ane Angelove Volponi razvio je novi hidrogel koji uspješnije oponaša uvjete u ustima, što je ključan korak prema biološkim zubima koji bi mogli zamijeniti implantate. Slična istraživanja provode i timovi u Japanu, SAD-u i na Sveučilištu Tufts, a stručnjaci procjenjuju da bi uzgoj i ugradnja vlastitih zuba mogli postati stvarnost u sljedećih deset godina. Index