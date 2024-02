S posla u grob

Početkom studenoga u Hrvatskoj je primalo mirovinu i radilo (do 4 sata) oko 23.000 umirovljenika, što je 53 posto više nego početkom siječnja ove godine. Otkrivaju to novi podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u kojem se navodi kako je početkom godine do polovice punog radnog vremena radilo oko 15.000 umirovljenika. S obzirom na iznos mirovine, ne treba čuditi da se sve više umirovljenika vraća na posao i radi do 4 sata dnevno te zadržava mirovinu. Podaci HZMO-a, naime, otkrivaju kako čak 345.000 umirovljenika u RH prima mirovinu manju od 2000 kuna. To je blizu 30 posto svih penzionera u državi. Danica