Mladi penzići

U Europskoj uniji, standardna dob za umirovljenje većinom iznosi 65 godina, no brojne zemlje razmatraju povećanje tog praga zbog produljenja životnog vijeka. Francuska se ističe s najnižom dobi za umirovljenje od 62 godine i tri mjeseca, no planira postupno podizanje na 64 godine do 2032. godine. Suprotno tome, Bugarska, Italija, Grčka i Danska zahtijevaju 67 godina prije odlaska u mirovinu. Očekuje se da će mnoge zemlje podići granicu na 67 godina u idućem desetljeću, dok Danska planira podići dob za umirovljenje na 69 godina do 2035. godine. Također, nekoliko zemalja primjenjuje fleksibilne dobne granice za umirovljenje, dok Hrvatska omogućuje ranije umirovljenje bez umanjenja mirovine za osobe s 41 godinom staža, omogućujući im stjecanje mirovine već sa 60 godina života. (Tportal)