Bezbrižne srednje godine, ne samo starost

Mnogi sanjaju o financijskoj neovisnosti i što bržem odlasku u mirovinu. To je cilj i takozvanih frugalista, odnosno “štedljivih”. Oni štede i investiraju svaki cent. Je li to koncept samo za one koji dobro zarađuju? Tijekom financijske krize 2008. godine „FIRE pokret” (Financial Independence, Retire Early”) je dobivao sve više sljedbenika. Samo odricanje nije dovoljno. Frugalisti ulažu veliki dio svog prihoda, na primjer, u investicijske fondove kao što su ETF-ovi. Također često pokušavaju više riskirati, ali ulažu i u obveznice ili nekretnine. Svatko čija je ušteda 25 puta veća od njegovih godišnjih troškova smatra se financijski neovisnim. U pravilu je stopa štednje frugalista 60 do 70 posto. Za usporedbu: u Njemačkoj ljudi u prosjeku štede oko jedanaest posto svojih prihoda. No mnogim ljudima na kraju mjeseca ne ostaje ništa što bi mogli staviti na stranu. DW