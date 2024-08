Ekipa koja se rodila s kalkulatorom u ruci

“Nisam mogla pronaći nikoga tko je učio o novcu na način na koji sam ja to željela naučiti” – kaže jedna influencerica s oko milijun pratitelja. Preporučuju mladima da počnu razmišljati kako ići ukorak s inflacijom i povećanjem troškova života ako je potrebno. “Trebali biste zarađivati ​​15% više svake godine”, rekla je. “A ako to ne postižete na svom trenutnom poslu, trebali biste promijeniti posao.” Mladi ljudi se pitaju ‘kada ću doći do točke gdje zapravo ne moram brinuti o novcu? Postaje jako pametno uštedjeti novac, ulagati ga i tako graditi bogatstvo.”… Žene generacije Z češće govore da sudjeluju na burzi od bilo koje druge dobne skupine, pri čemu je 71% žena u dobi od 18 do 26 reklo da su ulagale, u usporedbi sa 63% milenijalki i 57% boomer žena. tportal