Ajmo, Kauboji!

Rukomet u Njemačkoj ima dugu tradiciju, a s prelaskom u dvoranu postao je i najomiljeniji dvoranski sport. A ukupno gledano, samo je nogomet popularniji. Tijekom aktualne sezone rukometne Bundeslige 168 utakmica je gledalo ukupno 817.000 gledatelja, što je prosječno gotovo pet tisuća po utakmici. Osim toga Njemačka je i svjetski rekorder po broju gledatelja na rukometnim utakmicama, a mušku rukometnu Bundesligu stručnjaci smatraju najjačom na svijetu. Brojni njemački prvoligaši igraju redovito u europskim natjecanjima kao što je Liga prvaka. Njemački klubovi su dosad 21 put osvajali Ligu prvaka, posljednji je to prošle sezone uspio SC Magdeburg. Njemačka je tako najuspješnija nacija u tom natjecanju. Ulaže se u podmladak, njihov savez je i najbrojniji u svijetu sa 760 tisuća članova u nešto više od 4200 klubova. Otvorenje prvenstva je na nogometnom terenu u Düsseldorfu, gdje se očekuje rekordan broj gledatelja – njih više od 53 tisuće. DW