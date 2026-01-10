Ajmo, Kauboji!
Europsko prvenstvo u rukometu: 24 reprezentacije, igra se u tri države
Europsko rukometno prvenstvo igrat će se od 15. siječnja do 1. veljače 2026., a domaćini su Danska, Norveška i Švedska. Hrvatska će prvi krug igrati u grupi E, u kojoj su još Švedska, Nizozemska i Gruzija. Igrat će se u švedskom Malmou. Prvu utakmicu Hrvatska igra protiv Gruzije, u subotu, 17. siječnja, od 18 sati. Dva dana kasnije u istom terminu Hrvatska igra protiv Nizozemske, a derbi grupe Hrvatska protiv Švedske 21. siječnja, od 20:30. Gol… izbornik Sigurdsson objavio koga sve vodi (Gol)… prijenos utakmica na RTL-u