Bitno da su se pronašli

EP u rukometu: Hrvatska dobila Gruziju 32:29, ali ne baš lako
Hrvatska je uz velike poteškoće pobijedila autsajdera skupine koja je vodila u više navrata i držala se do samog kraja. Najefikasniji u hrvatskoj reprezentaciji bili su Mario Šoštarić s osam i Luka Cindrić sa šest golova, a kod Gruzije su najbolji strijelci bili Giorgi Chovrebadze sa sedam i Giorgi Dihaminjia sa šest golova. Drama se nastavila sve do kraja utakmice, a onda je Hrvatska golovima Martinovića i Lučina otišla na plus 3. U idućem kolu Hrvatska u ponedjeljak u 18:00 igra protiv Nizozemske. Index