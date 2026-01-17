Bitno da su se pronašli

EP u rukometu: Hrvatska dobila Gruziju 32:29, ali ne baš lako - Monitor.hr
EP u rukometu: Hrvatska dobila Gruziju 32:29, ali ne baš lako

Hrvatska je uz velike poteškoće pobijedila autsajdera skupine koja je vodila u više navrata i držala se do samog kraja. Najefikasniji u hrvatskoj reprezentaciji bili su Mario Šoštarić s osam i Luka Cindrić sa šest golova, a kod Gruzije su najbolji strijelci bili Giorgi Chovrebadze sa sedam i Giorgi Dihaminjia sa šest golova. Drama se nastavila sve do kraja utakmice, a onda je Hrvatska golovima Martinovića i Lučina otišla na plus 3. U idućem kolu Hrvatska u ponedjeljak u 18:00 igra protiv Nizozemske. Index


Europsko prvenstvo u rukometu: 24 reprezentacije, igra se u tri države

Europsko rukometno prvenstvo igrat će se od 15. siječnja do 1. veljače 2026., a domaćini su Danska, Norveška i Švedska. Hrvatska će prvi krug igrati u grupi E, u kojoj su još Švedska, Nizozemska i Gruzija. Igrat će se u švedskom Malmou. Prvu utakmicu Hrvatska igra protiv Gruzije, u subotu, 17. siječnja, od 18 sati. Dva dana kasnije u istom terminu Hrvatska igra protiv Nizozemske, a derbi grupe Hrvatska protiv Švedske 21. siječnja, od 20:30. Gol… izbornik Sigurdsson objavio koga sve vodi (Gol)… prijenos utakmica na RTL-u

Hrvatska uvjerljivom pobjedom protiv Njemačke oprostila se od rukometnog Eura

U prvom poluvremenu igralo se dosta izjednačeno s čestim promjenama vodstva. Hrvatska se u 25. minuti uspjela odvojiti na prednost od tri razlike, no do kraja poluvremena Njemačka je napravila seriju 4:0 i uz minimalno vodstvo (14:13) otišla na predah. U sličnom tonu nastavilo se i na startu drugog poluvremena, no zatim je i dotad sjajni Kuzmanović ubacio u još jednu brzinu više te nestvarnim obranama omogućio Hrvatskoj da stvori opipljiviju prednost. Treba reći da utakmica nije bila od prevelikog značaja ni za jednu reprezentaciju jer je Njemačka već bila osigurala polufinale, dok se Hrvatska nije mogla pomaknuti sa zadnjeg mjesta, no izabranici Gorana Perkovca barem su uspjeli pobjedom završiti nastup na Euru. Index

Hrvatska izgubila i od Islanda i ostala bez šansi za polufinale

Hrvatski rukometaši opet nisu dobro koristili trenutke u kojem su imali igrača više, a Islanđani su to kažnjavali pa su u 24. minuti uspjeli povesti i dva razlike. Ipak, uslijedio je period u kojem pet minuta nisu zabili gol pa je Hrvatska na poluvremenu imala prednost 18:16. Iako je prvo poluvrijeme bilo solidno, u drugom je Hrvatska doživjela apsolutni debakl. Island je u drugo poluvrijeme krenuo serijom 5:1 i preuzeo vodstvo. Hrvatska se uspjela vratiti i držati susret u egalu do sredine drugog dijela, no tu je bio kraj. Sada joj je još preostao susret s domaćinom Njemačkom u srijedu kojim će završiti nastup na Euru. Index

Euro 2024: Hrvatska nakon velike borbe poražena protiv Francuske, rezultat 32:34

Hrvatska i Francuska u 18 sati u Kölnu igraju prvu utakmicu drugog kruga rukometnog Europskog prvenstva. Francuzi su iz prve skupine prenijeli dva boda, a Hrvatska jedan. Hrvatsku nakon dvoboja protiv starih rivala Francuza očekuju utakmice s Mađarskom (20. siječnja), Islandom (22. siječnja) te na kraju s domaćinom Njemačkom (24. siječnja). Iako su izabranici Gorana Perkovca krenuli dobro u utakmicu, Francuzi su ubrzo preuzeli inicijativu i prešli u vodstvo. Iako im se Hrvatska u nekoliko navrata približila, nije iskoristila dobivene šanse. Francuzi su naa kraju odnijeli pobjedu s dva gola razlike. Index

Nakon drame i tri gola prednosti Hrvatske, Austrija izjednačila, rezultat 28:28

Nakon čudesne pobjede protiv Španjolske večeras su hrvatski rukometaši imali okršaj s Austrijom, drugim najjačim protivnikom u skupini. Hrvatska bi pobjedom osigurala prolazak skupine, kao i prenošenje maksimalna dva boda u iduću fazu natjecanja. Protiv Austrije nisu bili baš čudesni, bilo je i drame, Austrijanci su se pokazali čvrstim protivnicima, ali pred kraj su naši došli do dva gola razlike prednosti, što su povećali do pred kraj tekme. No, protivnici su se vratili i do kraja utakmice uspjeli izjednačiti. Index

Izuzetan start na Europskom prvenstvu, hrvatski rukometaši dobili Španjolce s čak deset golova razlike

Izabranici Gorana Perkovca odmah na startu Eura dobili su najtežeg protivnika u grupi, a zatim im slijede ogledi s Austrijom i Rumunjskom. Prva dva iz skupine prolaze u idući krug. Španjolci u ovoj utakmici imali su status favorita, no Hrvatska ih je iznenadila. Vrlo su rano došli do nekoliko golova prednosti. Španjolci su bili nemoćni. Utakmica je završila 39:29. Index

Rukomet – jedna njemačka uspješna priča

Rukomet u Njemačkoj ima dugu tradiciju, a s prelaskom u dvoranu postao je i najomiljeniji dvoranski sport. A ukupno gledano, samo je nogomet popularniji. Tijekom aktualne sezone rukometne Bundeslige 168 utakmica je gledalo ukupno 817.000 gledatelja, što je prosječno gotovo pet tisuća po utakmici. Osim toga Njemačka je i svjetski rekorder po broju gledatelja na rukometnim utakmicama, a mušku rukometnu Bundesligu stručnjaci smatraju najjačom na svijetu. Brojni njemački prvoligaši igraju redovito u europskim natjecanjima kao što je Liga prvaka. Njemački klubovi su dosad 21 put osvajali Ligu prvaka, posljednji je to prošle sezone uspio SC Magdeburg. Njemačka je tako najuspješnija nacija u tom natjecanju. Ulaže se u podmladak, njihov savez je i najbrojniji u svijetu sa 760 tisuća članova u nešto više od 4200 klubova. Otvorenje prvenstva je na nogometnom terenu u Düsseldorfu, gdje se očekuje rekordan broj gledatelja – njih više od 53 tisuće. DW

Francuzi prejaki, Hrvatska puno griješila, Mandić dobio plavi karton


Pomlađena hrvatska rukometna reprezentacija, osakaćena koronavirusom i ozljedama, pružila je veliki otpor Francuskoj, na kraju su izgubili 27:22. Da nije bilo isključenja Davida Mandića, možda bi situacija otišla i na hrvatsku stranu ili bi bilo gusto do samoga kraja. U subotu je ključni susret za prolazak skupine C, a suparnik je Srbija. HRT

Španjolska osvojila rukometno zlato, Švedska srebro, Francuska broncu

Rukometaši Španjolske osvojili su naslov europskih prvaka na rukometnom prvenstvu u Zagrebu nakon što su u nedjelju u finalu u zagrebačkoj Areni svladali Švedsku sa 29-23 (12-14). Tako su Španjolci, nakon što su četiri puta poraženi u finalima europskih prvenstava, napokon osvojili zlato (Sportske). Francuski rukometaši osvojili su treće mjesto pobjedom protiv Danske 32:29. Karabatić je utakmicu završio s devet golova. Ovdje pogledajte video najzanimljivijih trenutaka utakmice, a ovdje su komentari utakmice na Forumu.