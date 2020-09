Doktor Anthony Fauci, vodeći američki stručnjak za zarazne bolesti i član tima Bijele kuće za suzbijanje koronavirusa, izjavio je na CNN-u u nedjelju: Da smo na početku sve zatvorili, stvari su mogle biti drugačije. Mi dajemo preporuke, one često prihvaćaju, no ponekad i ne. Trumpova reakcija na njegovu izjvau je prijetnja otkazom na Twitteru, citirao je objavu DeAnne Lorraine, bivše kandidatkinje za Kongres, koja je napisala: ‘Fauci sada govori da je Trump mogao spasiti živote da je ranije poslušao medicinske stručnjake. Fauci je 29. veljače ljudima govorio da se nemaju čega bojati te da koronavirus ne predstavlja prijetnju. Vrijeme je da Fauci dobije otkaz’. Huffington Post

Sorry Fake News, it’s all on tape. I banned China long before people spoke up. Thank you @OANN https://t.co/d40JQkUZg5

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020