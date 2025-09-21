Kad ti politika pobjegne iz ruku, ostanu ti samo bendovi i projekcije
Festivali kao posljednje utočište ljevice: Desnica ih napada, ljevica ostaje zarobljena u kulturi
Nakon Thompsonova koncerta desnica je sve glasnije krenula u napade na kulturne festivale, optužujući ih za „mržnju prema Hrvatskoj“. Ljevica se, prema analitičarima poput Deana Dude i Katarine Peović, povukla upravo u kulturnu sferu, ostavši bez političke snage i veze s radničkom klasom. Dok desnica regulira i pritišće, ljevica pleše i raspravlja na festivalima, ali rijetko izlazi iz tog kruga. Rješenje bi, tvrdi Peović, bilo ponovno političko organiziranje oko klasnih pitanja – jer bez toga ni festivali neće dugo ostati njezino zadnje utočište. Igor Lasić za DW