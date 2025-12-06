Investitori, za vas je krojen zakon. Ostali, probajte ne smetati
HDZ-ova deregulacija briše ulogu gradova i otvara autoput investitorima kroz prostor i planove
Sažeto za početak, svi su oni složni u ocjeni da se zakonskim izmjenama kani uvesti opća proizvoljnost i samovolja ulagača i graditelja, uz paralelno razvlaštenje lokalnih vlasti u njihovu urbanističkom planiranju i kontroli realizacije. Posrijedi je, dakle, posvemašnja deregulacija s kojom više ništa neće stajati na putu nekretninskim investitorima, a država preuzima funkciju krotitelja dosadašnjih remetilačkih čimbenika na terenu, prvenstveno mjesnih stručnih službi i političkih predstavnika domicilnog stanovništva. S ovim cizeliranjem zakonskog okvira za uzurpaciju javnog prostora i lokalnih ovlasti, HDZ će se pobrinuti da poslovni komercijalni procesi više ne zastajkuju u ime kojekakvih komunalno-razvojnih prioriteta. Ta stranka ne zamara se time što su prostorno i urbanističko planiranje “poslovi koji po izričitoj odredbi Ustava RH i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ulaze u samoupravni djelokrug jedinica lokalne samouprave, točnije općina i gradova”. Igor Lasić za Novosti