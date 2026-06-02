Što se stvarno krije iza crvenih lampica
Filmovi koji donekle realno prikazuju seks industriju
Mainstream kinematografija i televizija (poput serije Euphoria) često prikazuje seksualni rad kroz nerealne, sanirane ili senzacionalističke narative, ignorirajući glasove onih s doživljenim iskustvom. Nasuprot tome, naslovi poput nagrađivane drame Anora i inovativnog filma Tangerine redatelja Seana Bakera donose autentičnost zahvaljujući glumačkom doprinosu stvarnih bivših radnica u industriji. Dokumentarni filmovi Modern Whore i The Stroll, kao i psihološki horor Cam te drama Jezebel, nastali su pod izravnim kreativnim vodstvom žena koje su radile u industriji. Ovi projekti otvoreno progovaraju o nedostatku radničkih prava, rasizmu i sigurnosnim rizicima, pružajući prijeko potreban, nijansiran uvid u nemonolitan svijet seksualnog rada. Dazed