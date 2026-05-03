Znao sam da mi je Kevinov izraz lica bio poznat
Filmski kadrovi nadahnuti slavnim umjetničkim djelima
U filmu Panov labirint Guillermo del Toro oživljava Goyinu sliku proždiranjem vila. Scorseseov Taksist koristi Hopperovu atmosferu usamljenosti, a Nolanov Otok Shutter preokreće Klimtovo djelo u prikaz tuge. Lars von Trier u Melankoliji rekreira Millaisovu Ofeliju, dok Trumanov show za svoj završetak crpi nadahnuće iz Magritteove umjetnosti. Kubrick u Paklenoj naranči kopira Van Goghov motiv zatvora, a Mannov Vrućina reflektira Colvilleovu sliku. Hitchcockov motel iz Psiha vjerno preslikava Hopperovu kuću, dok komična scena s Kevinom u Sam u kući podsjeća na Munchov Krik. No Film School