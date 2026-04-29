Čist eRačun, duga ljubav
Kako izdati račun zgradi kao pravnoj osobi: Ako nema OIB, koriste se podaci upravitelja
Najviše se odnosi na majstore i obrtnike, odnosno izvođače radova: U slučaju da zgrada nema OIB, onda se koristi OIB upravitelja, račun se šalje kao i do sada. Ukoliko zgrada ima OIB, onda su dvije opcije. Račun se u svakom slučaju šalje zajednici suvlasnika, i ona, ukoliko nije porezni obveznik, ne mora imati eRačun. Račun se šalje u pdf-u ili poštom. Ukoliko obavlja gospodarsku djelatnost (primjerice, iznajmljuje prostor) i plaća porez, i ako su uvjeti za fiskalizaciju 2.0 zadovoljeni, tada se šalje eRačun. Zgradonačelnik