Kako izdati račun zgradi kao pravnoj osobi: Ako nema OIB, koriste se podaci upravitelja - Monitor.hr
Danas (19:00)

Čist eRačun, duga ljubav

Kako izdati račun zgradi kao pravnoj osobi: Ako nema OIB, koriste se podaci upravitelja

Najviše se odnosi na majstore i obrtnike, odnosno izvođače radova: U slučaju da zgrada nema OIB, onda se koristi OIB upravitelja, račun se šalje kao i do sada. Ukoliko zgrada ima OIB, onda su dvije opcije. Račun se u svakom slučaju šalje zajednici suvlasnika, i ona, ukoliko nije porezni obveznik, ne mora imati eRačun. Račun se šalje u pdf-u ili poštom. Ukoliko obavlja gospodarsku djelatnost (primjerice, iznajmljuje prostor) i plaća porez, i ako su uvjeti za fiskalizaciju 2.0 zadovoljeni, tada se šalje eRačun. Zgradonačelnik


17.11.2025. (12:00)

Tko se nije fiskalizir'o, magarac je bio

Fiskalizacija 2.0: eRačuni stižu za sve firme od 2026.

Od 1. siječnja 2026. sve firme, uključujući d.o.o. i j.d.o.o., morat će izdavati i zaprimati eRačune kroz ovlaštene informacijske posrednike, u standardiziranom EN 16931 formatu. PDF mailom više neće vrijediti. Sustav fiskalizacije 2.0 povezuje izdavanje računa s Poreznom upravom u stvarnom vremenu, a sva se dokumentacija pohranjuje elektronički. Poduzetnici tijekom 2025. trebaju izabrati posrednika, uskladiti softver, provjeriti podatke u registrima te testirati sustav prije kraja studenoga. Fina e-Račun preporučuje se malim i srednjim firmama te svima u B2G poslovanju. Savjeti

17.11.2025. (00:00)

Manje papira, više glavobolje

Fiskalizacija 2.0: što udruge, klubovi i zajednice moraju znati do 2026.

Od 1. siječnja 2026. uvodi se obvezna fiskalizacija eRačuna za sve udruge, zaklade, sportske klubove i vjerske zajednice koje obavljaju gospodarsku djelatnost ili su u sustavu PDV-a. One bez gospodarske djelatnosti ostaju izvan sustava. Obveznici moraju izdavati i primati strukturirane eRačune, voditi evidenciju gotovinskih isplata te koristiti informacijskog posrednika ili besplatni MIKROeRAČUN, ovisno o uvjetima. Do kraja 2025. potrebno je provjeriti porezni status, NKD, odabrati posrednika i prilagoditi interne procese. Ključno pravilo: obveze ne ovise o tipu organizacije, nego o prirodi prihoda. Savjeti

24.10.2025. (21:00)

To pdf or not to pdf, pitanje je sad

Fiskalizacija 2.0: Nova pravila, stara zbrka

Od 1. siječnja 2026. svi poduzetnici morat će izdavati i zaprimati eRačune putem odabranih informacijskih posrednika, no tvrtka Moj eRačun uspjela je taj prijelaz pretvoriti u malu aferu. Masovno su poslali zahtjeve poduzetnicima sugerirajući registraciju bez njihova pristanka, što je izazvalo buru reakcija i upozorenje Porezne uprave. Stručnjaci upozoravaju da je ključno donijeti informirani izbor o pristupnoj točki i certifikatu te da će pravi test fiskalizacije 2.0 tek početi – kad se u sustav uključe stvarni računi. Netokracija… Za obrtnike paušalce još uvijek vrijedi prilagodba do 1.1.2027., pogotovo ako posluju samo s tvrtkama. U slučaju da posluju s fizičkim osobama, tada je fiskalizacija potrebna i za njih. Komentiraju na Forumu.

17.09.2025. (14:00)

Fiskalna stega za sve

Fiskalizacija 2.0 i paušalni obrt: što se stvarno mijenja od 2026.

Od 1.1.2026. paušalni obrti moraju fiskalizirati transakcijske račune izdane fizičkim osobama i zaprimati eRačune, dok obveza njihova izdavanja dolazi tek 2027. Računi za firme (B2B) do tada se i dalje mogu izrađivati u Excelu ili predlošcima. U svakom slučaju trebat će vam program za fiskalizaciju. Ulazne eRačune možete pratiti kroz besplatnu MikroeRačun aplikaciju ili neki drugi softver. U praksi, najveća promjena za većinu paušalaca bit će upravo fiskalizacija računa prema građanima. Fiskalopedija… službeno na stranicama Porezne

01.09.2025. (21:00)

Kad Excel postane zakon, a PDF ode u mirovinu

Danas krenula ‘fiskalizacija 2.0’: svi na eRačune od 2026.

Od 1. siječnja 2026. svi obveznici PDV-a morat će izdavati i primati eRačune – strukturirane XML dokumente koje računovodstveni programi automatski obrađuju. Reforma, nazvana Fiskalizacija 2.0, obuhvaća i B2B i B2G transakcije te Poreznoj upravi daje uvid u poslovanje u realnom vremenu. Poduzetnicima donosi manje papirologije i bržu obradu, dok računovođe upozoravaju na veće opterećenje. Do 2027. obveza će vrijediti za sve subjekte, a prijelazno testno razdoblje traje od rujna do kraja 2025. Država očekuje uštede od 120 milijuna eura godišnje. tportal