Manje papira, više glavobolje
Fiskalizacija 2.0: što udruge, klubovi i zajednice moraju znati do 2026.
Od 1. siječnja 2026. uvodi se obvezna fiskalizacija eRačuna za sve udruge, zaklade, sportske klubove i vjerske zajednice koje obavljaju gospodarsku djelatnost ili su u sustavu PDV-a. One bez gospodarske djelatnosti ostaju izvan sustava. Obveznici moraju izdavati i primati strukturirane eRačune, voditi evidenciju gotovinskih isplata te koristiti informacijskog posrednika ili besplatni MIKROeRAČUN, ovisno o uvjetima. Do kraja 2025. potrebno je provjeriti porezni status, NKD, odabrati posrednika i prilagoditi interne procese. Ključno pravilo: obveze ne ovise o tipu organizacije, nego o prirodi prihoda. Savjeti