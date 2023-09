Loša vijest, pa još sve puta šest

Poznato je da je Fortenova nedavno refinancirala dug prema američkom fondu HPS-u u iznosu od 1,2 mlijarde eura koji je dospijevao ovaj mjesec. Povrat je prolongiran do jeseni iduće godine, ali ovaj put uz ukupnu kamatu od čak 18 posto! Može li Fortenova servisirati taj dug? Ako je suditi po poslovanju njezinih tvrtki u Hrvatskoj – nikako. Prema analizi s portala Danice koja se temelji na službenim podacima Fine, Fortenovine tvrtke u Hrvatskoj lani su ostvarile oko 3,1 milijardu eura ukupnih prihoda i oko 74 milijuna eura neto dobiti. Riječ je o nekonsolidiranim brojkama koje su puki zbroj prihoda i profita svih Fortenovinih tvrtki iz Hrvatske. No, u oči odmah upada da neto dobit svih tvrtki nije dovoljna da pokrije samo diskont od 75 milijuna eura koji je isplaćen HPS-u za reprogram obveznica teških 1,2 milijarde eura. A to nije jedini dug koji Fortenova mora servisirati.