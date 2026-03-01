Ne plačem, samo radim izložbu
Fotografije suza pod mikroskopom: Od tuge do radosti, svaka kap ima svoju kartu
Photographer Rose Lynn Fisher captured tears under a microscope, revealing the unique crystalline patterns of basal, reflex, and emotional tears.
Fotografkinja Rose-Lynn Fisher snimila je suze pod mikroskopom, otkrivajući jedinstvene kristalne obrasce bazalnih, refleksnih i emocionalnih suza. Tri su osnovne vrste: bazalne suze – one su stalni sloj vlage na oku, podmazuju i hrane rožnicu i štite od prašine, zatim refleksne koje služe kao čistači, kad nešto upadne u oko ili kad čistimo luk i na kraju emocionalne suze koje dolaze kao odgovor na tugu, sreću, stres i bol. Razlika u sastavu objašnjava zašto nas oči ne peku kad plačemo zbog emocija, ali nas mogu peći kad plačemo od luka (zbog sumpornih spojeva). Emocionalne suze su zapravo lijek koji tvoje tijelo samo proizvodi. Cleveland Clinic, Oculus