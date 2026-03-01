I nitko neće znati da nemaš fotić
Video: Kako snimiti dobru noćnu fotku – mobitelom
@camera.setup 5 Photography Tricks @Andy Yong | Camera tips ♬ Walking Around – Instrumental Version – Eldar Kedem
Forumaši se ovaj tjedan igraju s putevima i stazama. Stignete se i vi priključiti do 20. veljače. Nakon toga slijedi glasanje. Forum
U The Holdovers, redatelj Alexander Payne i snimatelj Eigil Bryld stvorili su toplu estetiku ranih 1970-ih potpuno digitalno. Snimano na ARRI Alexa Mini, tim je koristio prilagođene LUT-ove, LiveGrain za realističan šum, digitalni halation i precizno simuliranu gate weave kako bi oponašali karakteristike starog filma. Iako su izbjegli pravu filmsku stock zbog logistike, sve ključne vizualne karakteristike – boja, grain, halation i mehanička “trešnja” kamere – reproducirane su u postprodukciji. Povrh toga, stilizacija scena, snap zoomovi i cross-fadeovi dodatno prizivaju duh 1970-ih, pokazujući da digital može imitirati, ali ne zamijeniti, analogiju. No Film School
Locking the camera to the stars instead of the horizon changes everything.
It’s actually kind of terrifying to see the Earth spinning beneath us like this. pic.twitter.com/yGEKZa6orK
Iako je teško držati kontinuitet, ima ih dovoljno upornih koji su uspjeli objaviti jednu fotku za svaki tjedan u godini. Radi se o temi na Forumu koja ide godinama, i koja je upravo započela u novom ciklusu. S obzirom da je nova godina obično doba novih početaka i odluka, probajte se i vi okušati. Krenuo je i isti projekt s određenom temom za svaki tjedan. Za nju komentari gdje je dopušteno i chatati idu u posebnu temu. Forum
Metapodaci imaju važnu ulogu u računalnoj forenzici jer mogu poslužiti kao dokaz pri analizi izmijenjenih ili krivotvorenih datoteka te u zaštiti autorskih prava. Istodobno, zbog skrivenih osobnih podataka predstavljaju i sigurnosni rizik. U skripti profesora Predraga Pale obrađuje se analiza metapodataka u digitalnim fotografijama, pri čemu se EXIF format navodi kao jedan od najčešćih alata. EXIF je razvijen za pohranu tehničkih podataka o kameri i uvjetima snimanja, što ga čini ključnim u otkrivanju naknadnih izmjena fotografija. Lupa
Fotograf je koristio analognu Leica M4 kameru iz 1970., koja radi potpuno mehanički i ne ovisi o baterijama, pa je pouzdana i u hladnim uvjetima. Ručna kontrola ekspozicije zahtijeva iskustvo, a rezultat snimanja vidi se tek nakon razvijanja filma. Za snježnu mećavu odabran je crno-bijeli film Ilford HP5 zbog naglaska na kontrastima, teksturama i siluetama. Zrnati karakter filma, zajedno s gustim snijegom, pojačava dojam atmosfere, hladnoće i zimskih uvjeta. Journal
Fotografija bala sijena na Krbavskom polju, iza ponoći, uz noćno nebo i Mliječni put, autora Danijela Bošnjaka iz Zagreba pobijedila je u kategoriji #proizvodnja na ovogodišnjem regionalnom izboru najbolje ruralne fotografije – RuralFoto, koji organizira Agroklub. Na čijem je točno imanju nastala fotka, ni sam nije siguran, no vlasnici znaju da oni ovdje ekipno borave, loveći savršene noćne kadrove. Na Krbavskom polju, kako kaže, često sreću ljude koji tjeraju krave, svinje, konje, ali i divljač – jelene, zečeve, lisice, veprove. Nerijetko i lovce. “Koji put, oni kažu ‘dečki, vi samo s fotoaparatima, gdje su puške’. Svatko je sa svojim oružjem, ali pazimo uvijek i gdje idemo.”
Ukupno 1.386 fotografija od čak 512 autora iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine pristiglo je na natječaj, a nakon što je žiri izabrao po 10 najboljih u četiri kategorije #selo, #životinje, #proizvodnja, #priroda sami sudionici RuralFoto izbora, registrirani na portalu i koji su nominirali svoje fotografije, odlučili su o konačnim pobjednicima. Fotke na Agroklubu
Leica APO-Telyt-R 1600mm f/5.6 je legendarni, unikatni objektiv proizveden za katarskog šeika Sauda Bin Mohammeda Al-Thanija. Sa težinom od 60 kg i dužinom od 1,2 metra, ovaj objektiv nije samo tehničko čudo, već i simbol nevjerojatnog luksuza, koštajući 2 milijuna dolara. Proizveden u samo tri primjerka, napravljen je za fotografiranje rijetkih ptica u pustinji. Njegova priča nadilazi granice opreme i pretvara ga u jednu od najekstravagantnijih fotografskih ikona. Chayabox… spominju ga i na Nat Geo
Adobe je 29. srpnja najavio dugo iščekivanu opciju u Photoshopu — AI alat za povećanje rezolucije slika, Generative Upscale. Temeljen na Adobe Fireflyju, alat može dodati do 8 megapiksela bilo kojoj fotografiji, uključujući i stare skenove, bez gubitka detalja. Uz to stiže i Harmonize, alat za usklađivanje svjetla i boja u kompozitima, dok Generative Remove dobiva poboljšanja. Upscale i Harmonize troše generativne kredite, ali Remove ne. Alati su trenutno dostupni u beta verziji i omogućuju korisnicima da ubrzaju obradu i usmjere se na kreativnost. Digital Camera World