Video: Kako snimiti dobru noćnu fotku - mobitelom - Monitor.hr

Slične vijesti

17.01. (08:00)

Ništa ne može zamijeniti analogiju, ali se barem može praviti

Kako digitalno snimiti film (ili fotografiju) da izgleda kao da je iz 1970-ih

U The Holdovers, redatelj Alexander Payne i snimatelj Eigil Bryld stvorili su toplu estetiku ranih 1970-ih potpuno digitalno. Snimano na ARRI Alexa Mini, tim je koristio prilagođene LUT-ove, LiveGrain za realističan šum, digitalni halation i precizno simuliranu gate weave kako bi oponašali karakteristike starog filma. Iako su izbjegli pravu filmsku stock zbog logistike, sve ključne vizualne karakteristike – boja, grain, halation i mehanička “trešnja” kamere – reproducirane su u postprodukciji. Povrh toga, stilizacija scena, snap zoomovi i cross-fadeovi dodatno prizivaju duh 1970-ih, pokazujući da digital može imitirati, ali ne zamijeniti, analogiju. No Film School

02.01. (00:00)

Fotografski ispraćena još jedna godina

Završio još jedan ‘Projekt 52’ – po jedna fotka za svaki tjedan u godini

Iako je teško držati kontinuitet, ima ih dovoljno upornih koji su uspjeli objaviti jednu fotku za svaki tjedan u godini. Radi se o temi na Forumu koja ide godinama, i koja je upravo započela u novom ciklusu. S obzirom da je nova godina obično doba novih početaka i odluka, probajte se i vi okušati. Krenuo je i isti projekt s određenom temom za svaki tjedan. Za nju komentari gdje je dopušteno i chatati idu u posebnu temu. Forum

15.12.2025. (12:00)

EXIF na strani istine

Metapodaci kao tihi svjedoci digitalnih fotografija: EXIF koristan alat računalne forenzike

Metapodaci imaju važnu ulogu u računalnoj forenzici jer mogu poslužiti kao dokaz pri analizi izmijenjenih ili krivotvorenih datoteka te u zaštiti autorskih prava. Istodobno, zbog skrivenih osobnih podataka predstavljaju i sigurnosni rizik. U skripti profesora Predraga Pale obrađuje se analiza metapodataka u digitalnim fotografijama, pri čemu se EXIF format navodi kao jedan od najčešćih alata. EXIF je razvijen za pohranu tehničkih podataka o kameri i uvjetima snimanja, što ga čini ključnim u otkrivanju naknadnih izmjena fotografija. Lupa

05.12.2025. (19:00)

Vani zima, a toplo oko srca

Analogna Leica M4 i Ilford HP5 u uvjetima snježne mećave

Fotograf je koristio analognu Leica M4 kameru iz 1970., koja radi potpuno mehanički i ne ovisi o baterijama, pa je pouzdana i u hladnim uvjetima. Ručna kontrola ekspozicije zahtijeva iskustvo, a rezultat snimanja vidi se tek nakon razvijanja filma. Za snježnu mećavu odabran je crno-bijeli film Ilford HP5 zbog naglaska na kontrastima, teksturama i siluetama. Zrnati karakter filma, zajedno s gustim snijegom, pojačava dojam atmosfere, hladnoće i zimskih uvjeta. Journal

08.10.2025. (01:00)

Lov na savršeni noćni kadar

Za pobjedničku fotografiju probdio noć na Krbavskom polju

Fotografija bala sijena na Krbavskom polju, iza ponoći, uz noćno nebo i Mliječni put, autora Danijela Bošnjaka iz Zagreba pobijedila je u kategoriji #proizvodnja na ovogodišnjem regionalnom izboru najbolje ruralne fotografijeRuralFoto, koji organizira Agroklub. Na čijem je točno imanju nastala fotka, ni sam nije siguran, no vlasnici znaju da oni ovdje ekipno borave, loveći savršene noćne kadrove. Na Krbavskom polju, kako kaže, često sreću ljude koji tjeraju krave, svinje, konje, ali i divljač – jelene, zečeve, lisice, veprove. Nerijetko i lovce. “Koji put, oni kažu ‘dečki, vi samo s fotoaparatima, gdje su puške’. Svatko je sa svojim oružjem, ali pazimo uvijek i gdje idemo.”

04.10.2025. (20:00)

Ljubav je na selu

Pogledajte pobjedničke fotke RuralFoto natječaja

Ukupno 1.386 fotografija od čak 512 autora iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine pristiglo je na natječaj, a nakon što je žiri izabrao po 10 najboljih u četiri kategorije #selo, #životinje, #proizvodnja, #priroda sami sudionici RuralFoto izbora, registrirani na portalu i koji su nominirali svoje fotografije, odlučili su o konačnim pobjednicima. Fotke na Agroklubu

26.08.2025. (14:00)

Može zamjena za vilu uz moju nadoplatu

Leica APO-Telyt-R 1600mm f/5.6 – Najskuplji objektiv na svijetu s cijenom od 2 milijuna dolara

Leica APO-Telyt-R 1600mm f/5.6 je legendarni, unikatni objektiv proizveden za katarskog šeika Sauda Bin Mohammeda Al-Thanija. Sa težinom od 60 kg i dužinom od 1,2 metra, ovaj objektiv nije samo tehničko čudo, već i simbol nevjerojatnog luksuza, koštajući 2 milijuna dolara. Proizveden u samo tri primjerka, napravljen je za fotografiranje rijetkih ptica u pustinji. Njegova priča nadilazi granice opreme i pretvara ga u jednu od najekstravagantnijih fotografskih ikona. Chayabox… spominju ga i na Nat Geo

05.08.2025. (16:00)

Jer tko još želi mutne uspomene iz '84.?

Photoshop dobiva AI povećanje rezolucije — ispunjena dugogodišnja želja korisnika

Adobe je 29. srpnja najavio dugo iščekivanu opciju u Photoshopu — AI alat za povećanje rezolucije slika, Generative Upscale. Temeljen na Adobe Fireflyju, alat može dodati do 8 megapiksela bilo kojoj fotografiji, uključujući i stare skenove, bez gubitka detalja. Uz to stiže i Harmonize, alat za usklađivanje svjetla i boja u kompozitima, dok Generative Remove dobiva poboljšanja. Upscale i Harmonize troše generativne kredite, ali Remove ne. Alati su trenutno dostupni u beta verziji i omogućuju korisnicima da ubrzaju obradu i usmjere se na kreativnost. Digital Camera World