Dok se ne pokaže tko je ustvari manjina
Gjenero i Buden o ‘rastu desnice’: Jedan smatra da bi to ubrzo moglo splasnuti, a drugi ističe kako je prošlost sve što im je ostalo
Hrvatsku je ovoga ljeta pogodio val desničarskih ispada – od napada na festivale i prijetnji Miljenku Jergoviću do političke marginalizacije Srba. Politolog Davor Gjenero tvrdi da se radi o pogrešnim potezima vladajućih i da se stanje može brzo preokrenuti, dok filozof Boris Buden smatra da je riječ o dubljoj društvenoj krizi u kojoj desnica živi samo od prošlosti. Hoće li ovo biti sezonska devijacija ili trajno „novo normalno“, pokazat će jesen i događaji poput šibenskog FALIŠ-a. DW