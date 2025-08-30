Dok se ne pokaže tko je ustvari manjina

U politički podijeljenoj Hrvatskoj Vlada je čvrsto stala iza Ukrajinaca i pomoći Ukrajini, dok predsjednik države smatra da treba biti oprezan. Koja opcija je vama bliža? – To je klasična hrvatska reakcija. Jednoga smo poslali u partizane, a drugoga u domobrane, pa ćemo vidjeti. Ne možemo izgubiti nikako. Naravno, ni jedno ni drugo nije rezultat ni principa ni strateškog promišljanja, nego samo i isključivo oportunizma. A ja sam još u vrijeme onih naših ratova napisao da su Hrvati oportunisti iz strasti. To znači, čak ne ni iz računice. Tako da to doista izgleda autentično. Imate jednoga koji se strasno poistovjetio sa svojom vazalskom ulogom, koji sve, ali baš sve radi kako mu gazda kaže i pritom još u tom svom strasnom podčinjavanju javno “svršava”. I imate drugoga koji glumi da je on gazda, znate onu, “hrvatska puška na hrvatskom ramenu”, pa isto s lisnicom, pa s bogom, “Bog i Hrvati”. Sve, također, autentično, tako da izgleda kao da ipak ima neka alternativa o kojoj mi odlučujemo svojom glavom. Ustvari, sve je to predstava kao u dječjem kazalištu Trešnja. Imate “Crvenkapicu”, “Snjeguljicu i sedam patuljaka” i sad je na repertoaru još bajkovitija “Hrvati, svoji na svome”. Nije da nije zabavno. GlasIstre