Sustav nam pati od kronične organizacije, ali bez brige, imamo tri posla po liječniku
Glavni problem hrvatskog zdravstva nije manjak liječnika, nego loša organizacija i slaba prevencija
Izvješće “Health Profile of Croatia” pokazuje da hrvatski zdravstveni sustav pati od loše organizacije, dugih lista čekanja i slabe preventive, dok je smrtnost od izlječivih bolesti 50% viša od prosjeka EU. Glavni uzroci su nezdrave navike stanovništva (pušenje, pretilost, alkohol) te zapostavljena primarna zaštita naspram bolničkog sustava. Iako su davanja po stanovniku niska, građani puno plaćaju iz vlastitog džepa. Dodatni problem čine fragmentiranost skrbi, nedostatak neovisnog praćenja kvalitete te “dvojna praksa” liječnika koji istovremeno rade u javnom i privatnom sektoru, što narušava dostupnost usluga. Index