Danas (07:00)

Recept za punu ambulantu

Promjene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti: Manje ‘skretničarenja’, više konkretnog liječenja

Od lipnja timovi u obiteljskoj medicini, ginekologiji, stomatologiji i pedijatriji mogu očekivati do 18 % veće prihode od HZZO-a. Novi model financiranja, vrijedan do 60 milijuna eura godišnje, transformira liječnike iz administratora u aktivne pružatelje usluga.

Ključne promjene:

  • Novi postupci: Liječnici će sami raditi laboratorijske panele, uklanjati promjene na koži i pratiti kronične bolesnike.
  • Bolja oprema: Osigurana su sredstva za EKG i holtere tlaka u ordinacijama.
  • Poticaji za deprivirana područja: Timovi s manje pacijenata dobivat će puni iznos za “hladni pogon”, čime se potiče ostanak liječnika u manjim sredinama.

Slične vijesti

21.02. (13:00)

Zdravlje nema cijenu. Ima tarifu

Dopunsko osiguranje HZZO-a poskupjelo 60 posto bez izravne obavijesti osiguranicima

HZZO od veljače 2026. povećao je cijene dopunskog osiguranja s 9,29 na 15 eura mjesečno, bez pojedinačnih obavijesti korisnicima i bez izmjena postojećih polica. Osiguranici moraju sami pratiti objave, izračunati razliku i provjeriti saldo, inače riskiraju dug. Posebno su pogođeni stariji građani, koji često nemaju alternativu na tržištu. Kod raskida ugovora nema povrata premija, a moguće je i plaćanje razlike ako su troškovi liječenja bili veći od uplata. HZZO navodi da zasad nema masovnih otkaza polica. Bug

20.12.2025. (14:00)

Možda i pravda kasni, ali na kraju dolazi

Sud presudio u korist Line Budak: država mora platiti liječenje zbog propusta sustava

Zagrebačka odvjetnica Lina Budak dobila je pravnu bitku protiv države zbog kašnjenja ključnog nalaza za dijagnozu karcinoma i nemogućnosti pravodobnog liječenja u javnom sustavu. Sud je naložio HZZO-u da joj nadoknadi troškove liječenja u Njemačkoj i privatnih pregleda u Hrvatskoj. Presuda je presedan jer potvrđuje da pacijenti imaju pravo na liječenje u medicinski opravdanom roku, uključujući smislen razgovor s liječnikom. Njezina poruka drugim pacijentima je jasna: ako ne možete dobiti hitnu pretragu u javnom sustavu, imate je pravo obaviti privatno i tražiti povrat novca. N1, Index

04.10.2025. (00:00)

A i zubi će ostati bijeli

EU naredila: Crne plombe odlaze u povijest

EU proširuje zabranu uporabe zubnog amalgama, ciljajući potpuno ukidanje do 2030, što proizlazi iz EU uredbe o živi. U Hrvatskoj će doktori moći koristiti amalgam samo u iznimnim zdravstvenim slučajevima uz evidenciju. Zamjena postojećih ispuna bit će financirana iz HZZO-a, procijenjena godišnja vrijednost 10–12 milijuna eura. Uredba zabranjuje i uvoz, izvoz i proizvodnju amalgama od 1. srpnja 2026. Zastupnici ističu potrebu jasnih kriterija uporabe i prestanka korištenja amalgama kao besplatnog standarda za stražnje zube. Nacional

17.03.2025. (17:00)

Kad se posao razboli

Državne tvrtke troše milijune na bolovanja, a nitko nije neopravdano bolestan

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) prošle je godine izdvojio 220 milijuna eura za dugotrajna bolovanja, a dio tog troška snose i poslodavci, uključujući državne tvrtke. Neke od njih, poput Hrvatske pošte, bilježe ogromne gubitke—između 12 i 15 milijuna eura godišnje. Hrvatskim autocestama bolovanja su lani stajala preko tri milijuna eura, dok su željezničke tvrtke također imale milijunske troškove. Unatoč svemu, niti jedna državna tvrtka nije prijavila neopravdana bolovanja, iako zdravstvene inspekcije zatvore 30% bolovanja zbog neosnovanosti. Najavljeno povećanje naknada dodatno zabrinjava poslodavce, koji traže da država preuzme veći dio tereta. tportal

07.02.2025. (09:00)

Bolovanje kao zakamuflirani godišnji, e ne može to više tako

HZZO: Trideset posto bolovanja u Hrvatskoj je neregularno. Najavljene zakonske izmjene

Hrvatski građani u prosjeku od devet posto koriste bolovanja. Taj postotak na razini Europske unije je 9,8 posto. Najviše bolovanja ima u zanimanjima u kojima zaposleni teško fizički rade, iako ni sjedilačka zanimanja nisu bez posljedica na mišićno-koštani sustav. Kontrolori su utvrdili da je čak trideset posto bolovanja u Hrvatskoj bilo neregularno te dodao da postoje i sankcije za liječnike obiteljske medicine koji otvaraju neopravdana bolovanja. Od 1. lipnja kreću zakonske izmjene, naknade za dugotrajna bolovanja povećat će se na 80 posto proračunske osnovice (od dosadašnjih 25). Najniži iznos je 363 eura, a najviši 995.  HRT

09.11.2024. (08:00)

Reforma ili kaos?

Zdravstveno osiguranje zbog nove odredbe ministarstva gube oni kojima je najpotrebnije

HZZO uskraćuje zdravstveno osiguranje nezaposlenima koji se svakih tri mjeseca ne jave osobno na šalter, prema zakonu koji je stupio na snagu u travnju prošle godine. Ova mjera, koja je trebala smanjiti proračunski teret, rezultirala je velikim brojem odjavljenih i stvorila niz problema za građane. Pravobraniteljica i Ustavni sud primili su mnoge pritužbe zbog gubitka osiguranja, a posebno su pogođene ranjive skupine poput onkoloških bolesnika i osoba s transplantiranim organima, što ukazuje na manjkavost provedbe i potencijalnu diskriminaciju. Index

07.11.2024. (00:00)

Da se ne zove hitna zbog svakog uboda komarca

Idući tjedan kreću preventivni zdravstveni pregledi diljem Hrvatske

Pravo na besplatni preventivni zdravstveni pregled ostvarit će svi građani na temelju obveznog zdravstvenog osiguranja i bez dodatnog plaćanja, a moći će ga obaviti kod svog izabranog liječnika. Preventivnim pregledima i odgovornijim odnosom prema vlastitom zdravlju znatno bi se smanjio sadašnji pritisak na zdravstveni sustav i oslobađali bi se potencijali za još učinkovitije pružanje zdravstvene skrbi. Također, svaki uloženi euro u preventivne preglede 14 puta se vraća u zdravstveni proračun, što je važan faktor u postizanju održivosti zdravstvenog sustava. Index

27.08.2024. (13:00)

Što ste 'bolovali', 'bolovali' ste

Novi pravilnik HZZO-a: Poslodavac može na osnovu dokaza ili opravdane sumnje tražiti kontrolu bolovanja

Na bolovanja se iz zdravstvenog budžeta godišnje troši više od 200 milijuna eura, a HZZO je uspio to srezati za 10 posto. Nakon kontrole 30 tisuća bolovanja, gotovo svako treće je bilo prekinuto, a liječnicima je izrečeno oko 1800 opomena i kazni, sve samo u prošloj godini. Neopravdana bolovanja radnika često uzrokuju nemogućnost urednog rada poslodavca, a zamjena radnika na bolovanju često nije ekonomski isplativa niti je moguće zbog stanja na tržištu rada, brzo pronaći odgovarajuću zamjenu za radnika koji je na bolovanju.

Upravno vijeće HZZO-a 30. srpnja 2024. godine donijelo novi Pravilnik o nadzoru i kontroli hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kojim je uređen način provođenja nadzora i kontrole koje provodi HZZO. Na zahtjev poslodavca, HZZO šalje svoje kontrolore da provjeri stanje pacijenta, a ako se utvrdi da je bolovanje bilo neopravdano, poslodavac može svom radniku smanjiti plaću, a može mu dati i opomenu pred otkaz. Lider

09.08.2024. (14:00)

Barem su s njom brzi

Europska kartica zdravstvenog osiguranja može se dobiti bez puno čekanja, praktički odmah

Jedan od dokumenata koji valja imati prilikom putovanja unutar EU svakako je Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO). Ona se još od 1. rujna 2013. besplatno izdaje svim osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). No, mnogi vjerojatno i ne znaju za EKZO misleći da im je putno osiguranje dovoljno. Međutim, EKZO i putno osiguranje nisu isto. EKZO je besplatna kartica koja u pravilu vrijedi tri godine, a u državama članicama EU-a omogućava korištenje zdravstvenih usluga koje su s medicinskog gledišta nužne, uzimajući u obzir prirodu usluga i dužinu očekivanog boravka. EKZO se može dobiti bez puno čekanja, praktički odmah, ali ne svugdje u Hrvatskoj. U područnim službama HZZO-a za izdavanje EKZO-a potrebno je podnijeti zahtjev osobno ili putem web-stranice HZZO-a, a tada se kartica preuzima u roku od osam dana. Poslovni

27.01.2024. (11:00)

eSuper

Za par dana stiže sustav eLijekovi. Evo što sve donosi

Stvorena je jedinstvena baza lijekova dostupnih u Hrvatskoj, a bit će javna i svatko će joj moći pristupiti na internetu, kažu u HZZO-u, nositelju tog europskog projekta vrijednog 2.2 milijuna eura. U njoj će biti objedinjeni svi relevantni podaci kojima raspolažu HZZO i Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), primjerice, može li se pojedini lijek dobiti na teret HZZO-a i koliki je iznos eventualne doplate. Uvodi se i usluga vezana za terapije svakog pojedinog pacijenta, a odnosi se prvenstveno na obiteljske liječnike, ljekarnike i pacijente, koji će joj pristupati na portalu eGrađani. Index