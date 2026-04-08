Recept za punu ambulantu

Na bolovanja se iz zdravstvenog budžeta godišnje troši više od 200 milijuna eura, a HZZO je uspio to srezati za 10 posto. Nakon kontrole 30 tisuća bolovanja, gotovo svako treće je bilo prekinuto, a liječnicima je izrečeno oko 1800 opomena i kazni, sve samo u prošloj godini. Neopravdana bolovanja radnika često uzrokuju nemogućnost urednog rada poslodavca, a zamjena radnika na bolovanju često nije ekonomski isplativa niti je moguće zbog stanja na tržištu rada, brzo pronaći odgovarajuću zamjenu za radnika koji je na bolovanju.

Upravno vijeće HZZO-a 30. srpnja 2024. godine donijelo novi Pravilnik o nadzoru i kontroli hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kojim je uređen način provođenja nadzora i kontrole koje provodi HZZO. Na zahtjev poslodavca, HZZO šalje svoje kontrolore da provjeri stanje pacijenta, a ako se utvrdi da je bolovanje bilo neopravdano, poslodavac može svom radniku smanjiti plaću, a može mu dati i opomenu pred otkaz.