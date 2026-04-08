Recept za punu ambulantu
Promjene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti: Manje ‘skretničarenja’, više konkretnog liječenja
Od lipnja timovi u obiteljskoj medicini, ginekologiji, stomatologiji i pedijatriji mogu očekivati do 18 % veće prihode od HZZO-a. Novi model financiranja, vrijedan do 60 milijuna eura godišnje, transformira liječnike iz administratora u aktivne pružatelje usluga.
Ključne promjene:
- Novi postupci: Liječnici će sami raditi laboratorijske panele, uklanjati promjene na koži i pratiti kronične bolesnike.
- Bolja oprema: Osigurana su sredstva za EKG i holtere tlaka u ordinacijama.
- Poticaji za deprivirana područja: Timovi s manje pacijenata dobivat će puni iznos za “hladni pogon”, čime se potiče ostanak liječnika u manjim sredinama.