Cure for wellness

Škaričić: Pala im sjekira u ZagrebMed

Privatni marketinški projekt ZagrebMed (predstavljen još prije tri godine – Dnevnik) predstavlja se kao platforma zdravstvenog turizma pa pod logotipima javnih tijela – Ministarstva zdravstva, Grada Zagreba, njegove Turističke zajednice i HGK-a – promovira isključivo privatne bolnice i poliklinike, ali i nedopuštene i znanstveno neverificirane postupke. ZagrebMed okuplja 175 liječnika iz dvanaest, uglavnom vrlo poznatih, privatnih zdravstvenih ustanova. Pored toga, reklamira i najmanje četiri vrste postupaka iz područja tzv. regenerativne integrativne medicine, koristeći terminologiju koja sugerira medicinsku učinkovitost u liječenju i prevenciji teških bolesti, iako ništa od toga nije priznata metoda liječenja i nudi se izvan važećeg regulatornog okvira. Nataša Škaričić za Novosti.


04.07. (12:00)

Superheroj bez plašta, ali s repom

Aksolotl: čuvar regeneracije i budućnosti medicine

Aksolotl, neobičan vodeni daždevnjak, sposoban je regenerirati gotovo svaki dio tijela – uključujući srce i mozak – bez ožiljaka i odbacivanja tkiva. Znanstvenici proučavaju njegove gene kako bi otkrili mehanizme koji bi mogli uvesti revoluciju u transplantacijsku i regeneracijsku medicinu. Ključni protein VEGFA pokazuje obećanje u poticanju obnove kod ljudi. Ipak, aksolotl u divljini izumire, čime riskiramo gubitak dragocjene genetske biblioteke za liječenje budućnosti. Igor Berecki za Bug

29.05. (01:00)

Stisni play bez joysticka i daljinskog, samo uz pomoć misli

Berecki: Budućnost gaminga i medicine će nam se u budućnosti „uštekavati“ izravno u glavu

Dok Elon Musk paradira s Neuralinkom, projekt Starfish Neuroscience u tišini razvija manje invazivan BCI koji bežično komunicira s mozgom, bez baterije i s preciznim stimuliranjem moždanih regija. Sustav koristi napredne algoritme i TMS za liječenje stanja poput Parkinsona i depresije. U igru ulazi i Valveov Gabe Newell, koji tehnologiju vidi kao budućnost gaminga – gdje ne klikneš “Play”, već samo pomisliš. Prvi testovi na ljudima planirani su do kraja 2025., a entuzijasti već trljaju sinapse. Još da Half-Life 3 koristi tu tehnologiju – i svi bi ugradili čip. Igor Berecki za Bug

02.01. (20:00)

Znanost ide dalje, ali društvo baš i ne

Što nas čeka u 2025 prema znanstvenicima: Umjetna inteligencija ide korak dalje, kao i medicina

Razvoj umjetne inteligencije nastavlja se te će i dalje jedna od glavnih tema u svijetu znanosti i tehnologije, na polju ekonomije ne bi trebalo biti previše rezova, uz oprez glede inflacije i nestabilnosti na globalnom tržištu. Uzbudljiva će biti godina i na području astronomije, ali i istraživanja potresa, odnosno seizmologije. Korak dalje ide i medicina – već je otkriven lijek koji nakon jednokratnog uzimanja ljude potpuno štiti od zaraze virusom HIV kroz pola godine, a istražuje se uloga u bakterija u stvaranju nekih oblika raka. Znanstvenici i stručnjaci za Index.

09.10.2024. (19:00)

To, doktori!

Ogroman uspjeh liječnika u KB-u Dubrava: Pacijentici ugradili printani nadomjestak lubanje

Iza 67-godišnje gospođe Katice pet je operacija. Zbog dobroćudnog tumora na mozgu veličine osam centimetara, ostala je i bez dijela lubanje. Tri mjeseca poslije na nogama. Zahvaljujući neurokirurškom timu KB-u Dubrava tumora više nema, kost lubanje je nadomještena, karnioplastikom s printanim 3D implantatom, prenosi HRT. Radi se o PEEK materijalu, polimeru plastike koji je po svojim karakteristikama fizički najsličniji kosti, a po svojim biološkim karakteristikama je iznimno stabilan i ne izaziva nikakve reakcije, rekli su iz neurokirurškog zavoda. N1

07.10.2024. (09:00)

Kad biopisač preuzme posao doktora (a ni donora ne treba)

Revolucionarni 3D print u medicini – pokraj pojedinih organa, sad se ispisivati mogu i kosti

Premda sve manje popularan kod kućnih korisnika, 3D-ispis je pronašao ozbiljnu namjenu i svoje mjesto u industriji, inženjerstvu i u biološkim znanostima, a posebice u rekonstruktivnoj medicini. Ispis tkiva i organa je jedan od zaista revolucionarnih napredaka u medicini, inovacija koja ima potencijal da dramatično promijeni pristup korektivnoj kirurgiji, liječenju i regenerativnoj medicini.  Ključni element ovog procesa je upotreba biotinte, kompozitne mješavine biološkog materijala, živih stanica i drugih organskih i anorganskih komponenti. Praktična primjena ovih tehnologija vidljiva je u izradi funkcionalnih organa kao što su srce, jetra i pluća, te u rekonstruktivnoj kirurgiji i izradi drugih bioloških usadaka (implantata). Zadnjih godina evidentan je i značajni napredak u 3D-inženjeringu vaskulariziranih tkiva, jer je ugrađivanje krvnih žila u bioprintana tkiva ključno za održivost i vitalnost bioimplantata putem osiguranja adekvatne opskrbe krvlju i hranjivim tvarima. Igor Berecki za Bug

07.05.2024. (14:00)

Ajde, da vidimo

Pametne organske elektroničke tinte budućnost su medicine

Pametne bio-tinte koje obnavljaju oštećene neurone mogle bi u sljedećih 20 godina izliječiti cijeli niz bolesti i stanja koja stoljećima zbunjuju liječnike i znanstvenike. Sljepoća, gluhoća, kronična bol, epilepsija, bolest motoričkih neurona i Parkinson; sve ove “neizlječive” bolesti povezane su s neispravnim neuronima, tvrdi profesor Matthew Griffith sa Sveučilišta Južne Australije (UniSA) na tamošnjem Future Industries institutu istražuje i stvara biokompatibilne tinte na bazi ugljika, otisnute u mekane fleksibilne uređaje koji se mogu kirurški ugraditi i elektronički komunicirati s neuronskom mrežom. Bug

04.05.2024. (15:00)

Dlačica - kako to stidno zvuči

Umjetne dlačice – lijek protiv koronavirusa i drugih virusa

Ono što nam treba jesu antivirotici – lijekovi protiv virusnih bolesti. No kako do njih doći kad svaki virus ima svoj životni ciklus, a usto virusi brzo mutiraju pa se lako prilagode na svaki lijek? Odgovor na to pitanje dala je međunarodna skupina znanstvenika koji su u časopisu Matter objavili znanstveni rad u kojem opisuju umjetne dlačice za vezivanja virusa u plućima. O dlakama i dlačicama nema ni riječi u rečenom radu, no kad razložimo njihove supramolekulske niti (supramolecular filaments) vidimo da je riječ upravo o tome. Te su nekoliko mikrometara duge i 11 nanometara debele niti nastale udruživanjem dvaju polimera. Djelovanje je sasvim jednostavno: on za sebe veže virusne čestice umjesto stanice i tako sprječava zarazu. Tako bi to trebalo biti u teoriji. A u praksi? Pokusi na miševima su pokazali da fACE2 pruža solidnu zaštitu od virusa dva dana nakon udisanja čestica, bez ikakvih štetnih pojava na plućima. Ono što je najvažnije kod ovih istraživanja je da nova terapija nije ograničena na koronavirus nego bi se mogla primijeniti za sprječavanje svake virusne, pa i bakterijske zaraze. Nenad Raos za Bug.

03.03.2024. (00:00)

Tehnologija koja zdravlje znači

Testisi iz zdjelice, protetske oči iz 3D printera i umjetni jezik, ubojica bakterija

Umjetni testisi obećavaju revoluciju u reproduktivnoj medicini i liječenju poremećaja spolnog razvoja i muške neplodnosti. Testisi uzgojeni u laboratoriju Instituta za nanotehnologiju i napredne materijale Sveučilišta Bar-Ilan preživjeli su u posudi do devet tjedana i bili su nalik prirodnim testisima miša; čak su razvili cjevaste strukture ekvivalentne onima koje proizvode spermu u testisima miševa i ljudi. Novostvoreni organoidi testisa nisu proizvodili spermu, ali bi stanice mogle sudjelovati u mejozi, staničnoj diobi koja se koristi za proizvodnju različitih spolnih stanica, uključujući spermu. Ubuduće, tim istržaivača želi istražiti mogu li se organoidi natjerati da proizvode spermu i hormone. Još novosti iz napredne medicinske tehnologije donosi Bug.

08.10.2023. (12:00)

Od zlatnog zuba do zlatne stanice

Spajanje čovjeka i stroja: Zlatom se tetoviraju stanice, zaslon se pali u mozgu

Black and white microscope image of a fibroblast cell with an array of gold nanodots highlighted in yellow.

Tetovaža s kože probila se do tjelesnih stanica, a novi majstori tetoviranja su znanstvenici koji se umjesto bojom koriste zlatom. Riječ je o revolucionarnoj tehnici litografije nanootiska kojom su znanstvenici na stanice fibroblasta živih mišjih embrija utisnuli zlatne nanotočkice i nanonožice. Taj pokušaj spajanja čovjeka s tehnologijom najvjerojatnije će omogućiti stvaranje bioničkih uređaja, biosenzora. Najzaslužniji za to je znanstvenik sa Sveučilišta Johns Hopkins David Gracias, voditelj istraživačkog tima, koji vjeruje da će tehnika tetoviranja stanica zlatom donijeti velike promjene u zdravstvu. “Želimo imati senzore za daljinsko praćenje i kontrolu pojedinačnih stanica i njihove okoline u stvarnom vremenu. Kada bismo imali tehnologiju za praćenje zdravlja izoliranih stanica, možda bismo mogli dijagnosticirati i liječiti bolest znatno prije nego što se cijeli organ ošteti”, izjavio je Gracias. Lider