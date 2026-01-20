Kod nas to ipak ide

Prema novim podacima Eurostata, 3,2 posto djece u EU u dobi od 16 godina ili mlađe imalo je nezadovoljene potrebe za medicinskom skrbi (pregled i liječenje), što je pad u odnosu na prethodnu godinu. Kad je riječ o stomatološkoj skrbi, četiri posto imalo je nezadovoljene potrebe. Na nacionalnoj razini, najveći udio djece s nezadovoljenim potrebama za medicinskom skrbi zabilježen je u Finskoj (9,4 posto), Francuskoj (5,7) i Irskoj (5,0). Istodobno, najniže udjele zabilježile su Hrvatska i Malta (obje po 0,1 posto) te Cipar (0,6). Danica