Oko za oko, sustav ni za što

Slaven Letica na HRT-u je danas pročitao navodnu masonsku zakletvu: “Obećavam i zaklinjem se da neću nikada odati tajne slobodnog zidarstva, da neću nikoga upoznati s onim što će mi biti otkriveno pod kaznom da mi se prereže grlo, iščupa srce i jezik, pokida utroba”. Josip Kregar išao je u pozadinu priče oko Nikice Gabrića i Dražena Jelenića: “Ovdje je sve i krenulo zbog toga što je došlo do sukoba unutar masonskog pokreta, tako su tajne isplivale. Došlo je vjerojatno do sukoba oko toga tko će i kako biti utjecajan u ekonomskoj, a onda i možda i političkoj sferi. U tome i vidim paniku gospodina Gabrića kad je shvatio da protiv njega nastupaju ljudi koji kontroliraju medije”. HRT