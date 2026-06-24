Pričekat ćemo rabljenu na oglasniku

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GoPro Mission 1 najbolja akcijska kamerica dosad, ali i u cjenovno višem rangu
Gopro prolazi kroz teške dane zbog snažne konkurencije (DJI, Insta360) i pada profita, a spas traži u novom, skupljem modelu Mission 1 Pro ($699 preko bare). Kamera donosi ogroman Type 1 senzor koji omogućuje 8K rezoluciju, bolji dinamički raspon i superiorne snimke u mraku, ali je zbog toga uočljivo veća i teža od modela Hero 13. Zadržan je prepoznatljiv dizajn s dva ekrana i dva gumba, a dodan je praktični magnetski nosač. Iako proizvodi najljepše snimke na tržištu, glavno je pitanje opravdava li visoku cijenu u stvarnom svijetu. Peta Pixel