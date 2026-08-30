Rata ti ostaje ista, a novčanik jednako prazan
Gornje granice za kamate ostaju, ali automatskog pojeftinjenja kredita nema
Novi Zakon o potrošačkim kreditima, koji stupa na snagu 20. studenoga 2026., objedinjeno uređuje potrošačke i stambene kredite te zadržava postojeća ograničenja kamata. Kod potrošačkih kredita efektivna kamatna stopa (EKS) ne smije prijeći zakonsku zateznu kamatu uvećanu za dva postotna boda, dok je kod stambenih kredita granica sama zatezna kamata. Nova pravila primjenjuju se na nove ugovore, pa postojeći korisnici ne trebaju očekivati automatsko smanjenje kamatnih stopa. Poslovni