Svatko svoj PIN, ali bankomati zajednički
Hrvatska planira nacionalnu mrežu bankomata za besplatno podizanje gotovine
Od 2027. građani će moći dvaput mjesečno bez naknade podizati novac na bilo kojem bankomatu u Hrvatskoj, a Vlada i banke razmatraju uspostavu nacionalne mreže koja bi to pravo dodatno proširila. Cilj je smanjiti troškove građanima i osigurati dostupnost gotovine, osobito u ruralnim i otočnim područjima s malo bankomata. Hrvatska narodna banka podržava inicijativu te naglašava kako bi nacionalna mreža značila optimizaciju sustava i jačanje financijske uključenosti. Banke trenutno analiziraju modele i financijsku održivost projekta. N1