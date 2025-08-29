Svatko svoj PIN, ali bankomati zajednički

Prepaid debitna kartica koja članu obitelji ili drugoj osobi od povjerenja omogućuje praćenje transakcija vlasnika kartice i postavljanje niza kontrola potrošnje. Ove kontrole mogu ograničiti iznose kupnji, vrste proizvoda i usluga koje je moguće kupiti te mjesta na kojima se kartica može koristiti. Na primjer, može blokirati određene troškove telemarketinga ili na internetu. Pokušaji poznatih prevaranata da vas naplate automatski se blokiraju. Administratori mogu primati obavijesti kada se otkrije neuobičajena potrošnja ili kada su transakcije odbijene. Ovakav sustav zahtijeva suglasnost i korisnika i administratora, ali administrator ne mora imati financijsku autorizaciju. Forbes