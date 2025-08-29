Hrvatska planira nacionalnu mrežu bankomata za besplatno podizanje gotovine - Monitor.hr
Danas (17:00)

Svatko svoj PIN, ali bankomati zajednički

Hrvatska planira nacionalnu mrežu bankomata za besplatno podizanje gotovine

Od 2027. građani će moći dvaput mjesečno bez naknade podizati novac na bilo kojem bankomatu u Hrvatskoj, a Vlada i banke razmatraju uspostavu nacionalne mreže koja bi to pravo dodatno proširila. Cilj je smanjiti troškove građanima i osigurati dostupnost gotovine, osobito u ruralnim i otočnim područjima s malo bankomata. Hrvatska narodna banka podržava inicijativu te naglašava kako bi nacionalna mreža značila optimizaciju sustava i jačanje financijske uključenosti. Banke trenutno analiziraju modele i financijsku održivost projekta. N1


Prekjučer (23:00)

Bolje da vas iznenadi papir nego bankar

Provjera HROK-a – mali korak za građanina, veliki za kredit

HROK (Hrvatski registar obveza po kreditima) centralna je baza podataka o kreditima, karticama i dugovanjima građana. Provjera vlastitog Osobnog kreditnog izvještaja jednostavan je postupak koji može spriječiti neugodna iznenađenja pri podnošenju zahtjeva za kredit. Izvještaj pokazuje sve obveze, urednost otplate i kašnjenja, a banke ga koriste za procjenu sposobnosti zaduženja. Stručnjaci savjetuju da se provjera napravi prije pregovora s bankom jer se potencijalni problemi mogu riješiti unaprijed. Redovitom otplatom i podmirenjem dugova kreditna povijest se postupno popravlja, čime raste i šansa za odobrenje kredita. Lider

22.07. (20:00)

Bankovni semafor

Nova pravila za uplate: provjera imena prije novca

Od 9. listopada 2025. stupa na snagu EU uredba o „Verification of Payee“ (VoP), kojom se uvodi obvezna provjera imena primatelja uplate uz IBAN. Sustav koristi princip semafora: zeleno za podudaranje, žuto za sumnje, crveno za nepodudaranje. Uplatitelj može nastaviti i uz upozorenja, ali na vlastitu odgovornost. Posebna pažnja traži se od institucija koje isplaćuju javna sredstva, jer bi u slučaju pogreške mogle snositi financijsku štetu. Cilj uredbe je smanjenje prijevara i povećanje sigurnosti transakcija. Poslovni

14.07. (12:00)

Od snova o stanu do Excel tablice očaja

Stroža pravila HNB-a: Manje kredita, više štednje

Od 1. srpnja Hrvatska narodna banka uvela je stroža pravila za odobravanje kredita. Mjesečna rata stambenog kredita ne smije prelaziti 45 % primanja, a kod nenamjenskih 40 %. Kredit više ne može pokriti cijelu vrijednost nekretnine – najviše 90 %. Građani moraju imati više vlastite ušteđevine jer dodatno zaduživanje više nije opcija. Najviše su pogođeni oni s višim primanjima. Ipak, banke mogu odstupiti od pravila za dio klijenata. Cilj mjera je smanjenje rasta zaduženosti, uz zadržavanje stabilnih kamatnih stopa. Index

04.07. (01:00)

Sad još da i kamata bude prijateljska

Nekim je naknadama odzvonilo! Besplatni račun za sve s redovnim primanjima

Banke više neće smjeti naplaćivati sljedeće naknade za račune na koje potrošači primaju redovna primanja (plaću, mirovinu, stipendiju itd.):

  • Otvaranje, vođenje i zatvaranje računa
  • Korištenje internetskog ili mobilnog bankarstva
  • Polaganje gotovine na račun (osim obrade kovanog novca)
  • Podizanje gotovine na šalteru i bankomatu
  • Izdavanje i korištenje debitne kartice
  • Plaćanja debitnom karticom na prodajnim mjestima
  • Umirovljenici i osjetljive skupine podižu gotovinu bez naknade
  • Dva mjesečna podizanja gotovine na tuđim bankomatima (od 2027.)

tportal

27.06. (12:00)

Bolje da držiš pod madracom, barem znaš gdje je

Kamate potonule: oročena štednja više ne donosi zlato, već sitniš

Kamate na oročenu štednju u hrvatskim bankama značajno su pale u odnosu na prošlu godinu, kada su dosezale i 3%. Danas najviše nude Banka Kovanica i KentBank s 2,3% na 12 mjeseci, što na 1000 eura donosi skromnih 23 eura. Većina velikih banaka nudi ispod 1%, a neke i mizernih 0,02%. Štednja na šest mjeseci često je isplativija, no razliku u prinosima mogu pojesti bankovne naknade. Građani bi prije oročenja trebali pažljivo usporediti kamate i troškove. tportal

25.05. (19:00)

Sitna slova – debeli troškovi

Besplatni osnovni račun bez promjene IBAN-a, ali s mogućim novim naknadama

Novi Zakon o besplatnim osnovnim računima donosi olakšice građanima koji primaju redovita primanja, ali i dalje ostavlja bankama prostor za naplatu naknada, primjerice za transakcije ili podizanje gotovine – osim ako ste umirovljenik ili “osjetljiva skupina”. Najpozitivnija novost je da se pri prelasku na besplatni račun više neće morati mijenjati IBAN. Ipak, “besplatan račun” mogao bi u praksi ispasti skuplji zbog rupa u Zakonu koje banke vješto koriste, osobito kad su mobilno i internetsko bankarstvo u pitanju. Prava cijena besplatnog računa? Čitaj sitna slova. Bug

24.05. (09:00)

I u digitalno doba bolje se uzdati u analogno

HNB: Imamo novca, ali ponesite sitno — za svaki slučaj

Nakon prekida struje i kibernetičkih napada u Europi, sve više zemalja preporučuje građanima da imaju gotovinu pri ruci. Njemačka i Nizozemska već su izdale konkretne smjernice, a Hrvatska narodna banka savjetuje da građani sami procijene svoje potrebe. Iako tvrde da novca ima dovoljno, napominju da je pametno imati rezervu za osnovne troškove u kriznim situacijama, poput potresa, poplava ili hakerskih napada. tportal

17.05. (19:00)

Besplatno je po novom stvarno besplatno

Osnovni računi i besplatni paketi usluga oslobađaju građane nepotrebnih naknada

Konačni prijedlog Zakona o usporedivosti naknada donosi značajne promjene za korisnike bankarskih usluga. Uvode se besplatne usluge za osnovne račune, namijenjene prvenstveno osjetljivim skupinama, te paketi besplatnih usluga za račune na koje pristižu redovita primanja. Ove besplatne usluge uključuju vođenje računa, internetsko i mobilno bankarstvo, uplate i isplate, debitnu karticu te primanje uplata. Zakon također ograničava naplatu podizanja gotovine na bankomatima drugih banaka i najavljuje uspostavu nacionalne bankomatske mreže 2027. godine. tportal

15.05. (16:00)

Pobjeda naroda nad papirima: banke više ne mogu uzeti što nisu ni dale

Što sve banke više neće smjeti naplaćivati: osnovne usluge postaju besplatne

Vlada je u Sabor uputila zakon kojim se ukidaju naknade za osnovne bankarske usluge ako građani na račun primaju redovna primanja poput plaće ili mirovine. Usluge uključuju otvaranje i vođenje računa, internet bankarstvo, gotovinske transakcije, korištenje kartica i podizanje novca na bankomatima. Zakon posebno olakšava pristup financijama umirovljenicima i ranjivim skupinama. Do 2027. planira se uspostava nacionalne mreže bankomata s besplatnim podizanjem gotovine – neovisno o banci. Naknade odlaze u povijest, barem kad je riječ o osnovnom računu. tportal

25.02. (14:00)

Veliki brat odobrava kupnju

Startup kreirao debitne bankovne kartice za alkoholičare i osobe s demencijom

Prepaid debitna kartica koja članu obitelji ili drugoj osobi od povjerenja omogućuje praćenje transakcija vlasnika kartice i postavljanje niza kontrola potrošnje. Ove kontrole mogu ograničiti iznose kupnji, vrste proizvoda i usluga koje je moguće kupiti te mjesta na kojima se kartica može koristiti. Na primjer, može blokirati određene troškove telemarketinga ili na internetu. Pokušaji poznatih prevaranata da vas naplate automatski se blokiraju. Administratori mogu primati obavijesti kada se otkrije neuobičajena potrošnja ili kada su transakcije odbijene. Ovakav sustav zahtijeva suglasnost i korisnika i administratora, ali administrator ne mora imati financijsku autorizaciju. Forbes