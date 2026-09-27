Pripremite i svoju gotovinu

Prvo banka, pa stan: Kako izbjeći financijski hladni tuš pri kupnji nekretnine - Monitor.hr
Prekjučer (13:00)

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Prvo banka, pa stan: Kako izbjeći financijski hladni tuš pri kupnji nekretnine

Kupnja stana obično počinje zaljubljivanjem u terasu, a završava šokom kod bankara. Najčešća je greška traženje nekretnine prije provjere kreditne sposobnosti. Banka ne gleda samo vašu plaću, već i postojeće obveze, kartice i leasing, a rijetko koja financira stopostotni iznos cijene. Kupci često zaborave na vlastito učešće, poput tridesetak tisuća eura razlike za stan od 300 tisuća. Računicu zato valja obrnuti: prvo provjerite financijske granice, odredite realan budžet, a tek onda krenite u lov na četvorne metre. Lider


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