Kad ti inspektor zna i lozinku od Netflixa

Ministarstvo financija predložilo je izmjene Općeg poreznog zakona kojima se značajno šire ovlasti Porezne uprave. Poreznici bi mogli kopirati čitava računala, zahtijevati lozinke i šifre te tražiti podatke od banaka, telekoma i drugih subjekata. Nacrt je u e-savjetovanju do 18. listopada, a predviđa i administrativno rasterećenje kroz ukidanje obrasca OPZ-STAT-1. Kritičari upozoravaju na nejasne granice primjene i izostanak sudskih naloga za najinvazivnije mjere. Zakon se donosi po hitnom postupku i trebao bi stupiti na snagu 1. siječnja 2026. Poslovni