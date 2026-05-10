Carb diem
Gotovo 80 posto hrvatskih građana jede tjesteninu barem jednom tjedno
Istraživanje iz ožujka 2026. godine potvrđuje da su Hrvati vjerni ljubitelji pašte, koju najčešće konzumiraju kod kuće (92%). Čak 49% ispitanika tjesteninu jede kao glavno jelo, dok je 70% vjerno klasičnoj sušenoj verziji iz trgovine. Zanimljivo je da nutritivna vrijednost većini nije presudna – tek 18% smatra je vrlo važnom, dok se ostali fokusiraju na okus i praktičnost. Svježa i integralna tjestenina dijele po 13% popularnosti, dok salate s tjesteninom jedva pronalaze put do stolova s tek 1% udjela.