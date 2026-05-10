Danas (13:00)

Carb diem

Gotovo 80 posto hrvatskih građana jede tjesteninu barem jednom tjedno

Istraživanje iz ožujka 2026. godine potvrđuje da su Hrvati vjerni ljubitelji pašte, koju najčešće konzumiraju kod kuće (92%). Čak 49% ispitanika tjesteninu jede kao glavno jelo, dok je 70% vjerno klasičnoj sušenoj verziji iz trgovine. Zanimljivo je da nutritivna vrijednost većini nije presudna – tek 18% smatra je vrlo važnom, dok se ostali fokusiraju na okus i praktičnost. Svježa i integralna tjestenina dijele po 13% popularnosti, dok salate s tjesteninom jedva pronalaze put do stolova s tek 1% udjela. Klikaj


31.05.2025. (14:00)

Pasta-la-vista, skokovi šećera!

Ohlađena tjestenina ima niži glikemijski indeks – ali samo ako je prethodno skuhana

Rezistentni škrob nastaje kada se skuhana tjestenina ohladi, čime se smanjuje glikemijski indeks obroka. Popularna ideja da se on stvara namakanjem sirove tjestenine nije točna. Hlađenje uzrokuje rekristalizaciju škroba, što ga čini otpornijim na probavu i korisnim za crijevnu mikrofloru. Niži glikemijski indeks (GI) je generalno dobra stvar, posebno za dijabetičare, one koji žele smršaviti ili imati stabilniju energiju. Podgrijavanje ne uništava većinu rezistentnog škroba. Takva priprema može pomoći osobama s dijabetesom, ali važno je i birati integralne i alternativne vrste tjestenine te ih kombinirati s vlaknima i proteinima za dodatne koristi. Idealno je tjesteninu hladiti 24 sata. Agroklub

28.06.2024. (09:00)

Iza svakog uspjeha nalazi se dobra priča

Tvrtka Marodi dobitnica nagrade Cannes Lions – svjetskog festivala kreativnosti za jedinstvenu reklamu

“Priču koja vrijedi svakog slova” za tvrtku Marodi, vodećeg hrvatskog proizvođača suhe tjestenine, kojem je na čelu direktor Stjepan Marodi, potpisali su kreativni autori agencije Bruketa&Žinić&Grey uz sudjelovanje Komunikacijskog laboratorija koji tako postaje prva agencija u Hrvatskoj specijalizirana za PR nagrađena canneskim lavom. I to u godini kada slavi 20 godina postojanja. Istovremeno, za agenciju Bruketa&Žinić&Grey ovo je već drugi lav iz Cannesa. Festival kreativnosti ove je godine održan od 17. do 21. lipnja, a “Priča” iz Međimurja ponijela je brončanu medalju u kategoriji Print & Publishing. U okviru kampanje, ručno je napravljena zbirka od pet knjiga, a limitirana kolekcija oživjela je pet popevki: “Ljubav se ne trži niti kupuje”, “Dej mi, Bože, joči sokolove”, “Međimorje, kak si lepo zeleno”, “Vehni, vehni fijolica” i “Klinčec stoji pod oblokom”. U ovoj kampanji nije riječ samo o tjestenini, niti o pjevanju tradicijskih pjesama. To je kampanja koja govori o pripadanju i ljubavi – kazao je Žinić. Poslovni

09.10.2023. (18:55)

Podravka je ovih dana počela s proizvodnjom vlastite tjestenine

07.11.2017. (21:31)

Tjestenina nas nije volila

Hrvatska uvozi čak 60 posto tjestenine, proizvodnja je na razini Jordana

Tjesteničarska branša u Hrvatskoj bilježi zanimljive rezultate u posljednjih deset godina. Potrošnja tjestenine gotovo se udvostručila – s prijašnjih 3,9 kilograma po glavi stanovnika na 7,3 kilograma. Od prijašnjih 6.500 proizvodnih tona godišnje Hrvatska je napravila znatan iskorak, pa danas proizvodi 22.000 tona, što je malo bolje od Jordana, kao pustinjske zemlje, koja proizvodi 20.000 tona godišnje. Postotak uvoza tjestenine u Hrvatsku još uvijek je izuzetno visok i iznosi 56 posto. Poslovni

16.01.2015. (21:46)

Mercator u dobrotvorne svrhe donirao tjesteninu čija je "kvaliteta" zabranjena u EU